Jeux Méditerranéens-2021 à Oran : Livrer les chantiers avant le rendez-vous

Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a sommé hier les entreprises chinoises chargées de la réalisation des différentes installations sportives d’accélérer la cadence des travaux, pour livrer ces infrastructures avant le rendez-vous des jeux Méditerranéens Oran-2021.

«Il faut accélérer la cadence des travaux des infrastructures devant abriter cet évènement avant le rendez-vous sportif», a insisté le chef de l’exécutif de la wilaya, lors de la visite des projets en cours de réalisation dans la daïra de Bir El-Djir (Oran-Est).

Il a exhorté l’entreprise chinoise qui réalise la salle omnisports à renforcer ses équipes par une main-d’œuvre supplémentaire, de même que les travaux de réalisation des piscines. Au village Méditerranéen, où il s’est rendu, le wali a insisté sur l’entame des travaux de réalisation de parkings jouxtant cette infrastructure de 4.500 lits. Au sujet du problème des avenants, soulevé par un représentant d’une entreprise chinoise, le wali a rassuré qu’il est en voie de règlement. Il s’agit d’avenants portant, notamment sur les travaux des VRD et autres travaux complémentaires, a précisé le directeur des équipements publics.

Lors d’un point de presse, organisé à l’issue de la clôture de sa visite sur site, Mouloud Cherifi a indiqué que le taux de réalisation du stade de football est de 90%, relevant qu’il ne reste que le choix des entreprises pour son revêtement en gazon.

Pour les autres structures, le wali a expliqué que les travaux de certaines sont achevées à 100%, d’autres entre 60 et 70%, citant, à titre d’exemple, le village méditerranéen où il ne reste à faire que les aménagements extérieurs. «Le stade de football de 40.000 places sera réceptionné avant la fin de l’année 2018», a-t-il assuré. À une question sur sa récente visite à Tarragone (Espagne), qui a abrité les jeux Méditerranéens-2018, le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté sur la question organisation, faisant savoir que 90% des membres en charge de l’organisation sont des bénévoles. «Aussi, nous devons concentrer nos efforts sur le côté organisationnel et s’appuyer sur l’engagement des ressources humaines», a-t-il indiqué, soulignant que la ville d’Oran dispose de tous les atouts pour être au rendez-vous. «Nous n’avons rien à envier aux autres. Nos infrastructures sont de niveau mondial. Nous serons à la hauteur de l’événement», a-t-il assuré. Par ailleurs, le wali s’est rendu à l’université Oran-2 Mohamed- Ben-Ahmed, où il a présidé une cérémonie de sortie de promotion 2017-2018. Cet événement a vu la présence de responsables et de membres de la communauté universitaire d’Oran. Des diplômes ont été remis aux majors de promotion (licence et master) et aux étudiants sortants des pays frères et amis, ainsi que des attestations d’honneur aux lauréats des jeux Universitaires 2017-2018.