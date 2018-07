Equipe nationale, Au moment où le Bosnien dément tout accord avec la FAF : Zetchi confirme les négociations avec Halilhodzic

L’identité du futur sélectionneur de l’équipe nationale continue à susciter l’intérêt de l’opinion publique.

Depuis le limogeage de Rabah Madjer, le mois de juin dernier, plusieurs noms de potentiels candidats ont circulé, à plus forte raison celui d’Hervé Renard qui répondait au profil dressé par Kheireddine Zetchi.

Pourtant, depuis quelques jours, la piste menant vers l’actuel sélectionneur du Maroc semble avoir pris un coup de froid. Samedi, des rumeurs insistantes avaient même annoncé l’officialisation du retour de Vahid Halilhodzic aux commandes avant qu’il ne vienne démentir tout accord. «Je déments tout accord avec la FAF pour mon retour, j'ai eu des appels pour remplacer Rabah Madjer mais je vous assure qu'il n'y a rien d'officiel et que je n'ai aucun accord avec qui que ce soit, pour l'instant. J'ai quatre offres que je suis en train d'étudier», a déclaré le Bosniaque à la presse, mettant fin temporairement à la rumeur de son retour.

Temporairement, car dans la même journée de dimanche, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a confirmé les négociations avec Vahid Halilhodzic.

«Oui, nous avons discuté avec Halilhodzic. Nous lui avons fait une proposition et nous attendons sa réponse», a-t-il précisé. «Nous avons touché quatre techniciens. On saura fixés bientôt», a ajouté le président de la FAF.

Il semblerait que Vahid Halilhodzic est le candidat qui fait actuellement l’unanimité au sein du bureau fédéral de la FAF. Il est aussi le candidat, faut-il le rappeler, des Verts qui a de tout temps demandé son retour.

A priori, l’ancien sélectionneur du Japon a quelques appréhensions par rapport à la situation qui prévaut au sein de la sélection depuis son départ en 2014. «Les choses sont compliquées dans le football algérien, même en cas d'officialisation de mon arrivée, je ne pourrai pas changer grand-chose, vous pouvez regarder le classement actuel de l'Algérie et vous allez comprendre ce qui se passe. l'équipe algérienne a besoin de stabilité en ce moment», a-t-il expliqué. Pour autant, il ne ferme pas la porte définitivement à un retour en sélection d’Algérie. Quoiqu’il en soit, on devrait être fixés sur l’identité du futur sélectionneur des Verts au plus tard à la fin du mois de juillet. Néanmoins, notre source auprès de la FAF nous a confié qu’un accord pourrait être trouvé avec le successeur de Madjer plus tôt que prévu.

Amar B.