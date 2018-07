Grand angle : Dîner avec le diable ?

Au-delà du slogan pompeux voulu par la Maison-blanche, «l’accord du siècle» ou le plan de paix américain pour le proche orient s’apparente déjà à un non- évènement. Car pour y parvenir, il faut l’adhésion des deux parties, palestinienne et israélienne. Mais jusqu’à présent, personne n’en veut. Les israéliens disposent déjà d’un blanc-seing américain pour mener à bien leur politique de colonisation systématique des territoires palestiniens et par conséquent, n’ont nul intérêt à s’embarrasser d’un cycle de négociations qui aurait comme préalable le gel des colonisations ou l’arrêt des démolitions des maisons des palestiniens et de la politique d’expropriation de leurs terres. Côté palestinien, cautionner un plan de paix concocté par le «bourreau» de la cause est un non- sens. Et c’est ainsi que le dossier israélo-palestinien évolue. L’opposition réitérée par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au présumé plan de paix que le président des Etats-Unis, Donald Trump, veut imposer en est l’aboutissement logique aux derniers développements dans la région. La reconnaissance d’El- Qods par Washington comme «capitale éternelle» de l’état hébreu et le transfert de l’ambassade américaine dans la ville sainte ont parfaitement illustré le parti pris de l’administration Trump et ont exacerbé l’autorité palestinienne qui n’a aucune confiance «aux bons offices» de Washington. Cependant, la démarche américaine, et contre toute attente, a eu un double effet sur le dossier du proche orient. D’abord, elle a permis un large consensus au sein des différentes factions palestiniennes réunies au sein de l’OLP sur la nécessité d’inclure d’autres acteurs internationaux, comme la Russie, dans le parrainage du processus de paix mais aussi, et fait inattendu, le scepticisme régnant parmi l’équipe Trump chargée de concrétiser ce projet. En effet, conscient de la perte de crédibilité du président américain aux yeux des Palestiniens notamment, depuis la décision de Donald Trump sur El-Qods, en décembre dernier, le projet américain «a pour l’heure de grandes chances de demeurer dans les tiroirs». Autre raison qui laisse croire que Donald Trump tentera d’utiliser, encore une fois, le langage de la menace envers les palestiniens, c’est que, et de l’avis même d’un responsable de la Maison-Blanche, la désignation de Jared Kushner, gendre du président américain, et Jason Greenblatt, deux hommes très proches d’Israël et sans grande expérience de la diplomatie, est un sérieux handicap. D’autant que ce même responsable avait insinué que la solution à deux Etats ne «semblait pas figurer» dans le document définitif. Pour reprendre l’expression de l’analyste et écrivain Abdel Bari Atwan, la proposition américaine est «un véritable assassinat de la question palestinienne». Car renoncer à El-Qods et au droit de retour des réfugiés palestiniens c’est faire preuve de haute trahison... et les palestiniens n’accepteront jamais de diner avec le diable.

M. T.