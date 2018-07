Alger, Asmara, Addis-Abeba : La route de la paix

Les accords d'Alger sont un traité de paix, sous la direction de l'ONU, visant à mettre un terme officiel à la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie qui s'est déroulée entre 1998 et 2000. Ils avaient été signés le 12 décembre 2000 à Alger entre le gouvernement de l'Erythrée et celui de l'Ethiopie. Ils font suite au cessez-le-feu du 18 juin 2000. L'accord incluait l'échange des prisonniers de guerre et le respect des accords de cessez-le-feu, notamment la création d'une ligne de démarcation de 25 km de large et l'envoi de casques bleus. Le texte avait décidé également de la création par la suite d'une commission pour discuter des territoires disputés dans le cadre de la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ainsi qu'une commission sur les causes et les crimes perpétrés durant la guerre. Le 13 avril 2002, une Commission frontalière Erythrée-Ethiopie est créée conformément aux accords d'Alger en collaboration avec la Cour d'arbitrage international de La Haye. La décision de la Cour accorde des territoires à chaque partie, et Badme (où avait éclaté le conflit) est attribuée à l'Erythrée. Le 21 décembre 2005, une commission de la Cour d'arbitrage international de La Haye conclut que l'Erythrée avait violé les lois internationales lorsqu'elle a attaqué l'Ethiopie en 1998, déclenchant ainsi un conflit plus large.