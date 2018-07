Assurances contre les dangers : Les agriculteurs appelés à y souscrire

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a appelé les agriculteurs à souscrire des assurances contre les dangers qui peuvent survenir, et ce à la lumière des pertes engendrées récemment par les agricultures des wilayas de Tébessa et de Boumerdès, suite à la détérioration des conditions climatiques.

PUBLIE LE : 10-07-2018 | 0:00