Assurances : Indemnisation directe des assurés en 2019

«Entre 60.000 à 80.000 dossiers dommages toutes branches, datant de 2015, seront régularisés en 2019», a déclaré, hier à Alger, Hassen Khelifati, vice-président de l’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurance. Et précise qu’avec l’entrée en service de l’indemnisation directe des assurés, devant intervenir en 2019, le cumul des dossiers «fera partie du passé».

Pour la période 2010- 2014, «plus de 200.000 dossiers régularisés, soit 8 milliards de dinars, dont 66.000 pour uniquement l’année 2014». Dans son intervention, M. Khelifati, également patron de la compagnie privée Alliance Assurances, rebondit sur le développement des Assurances qui «nécessitera inexorablement une nouvelle génération de réformes, notamment celle des textes régissant le secteur, la mise en place d’une Autorité de régulation plus indépendante, plus présente et plus outillée, pour apporter un appui au développement du secteur». S’ajoute une «nécessaire souplesse, une vision plus stratégique, pour permettre à ce marché assuranciel de participer réellement à l’essor de l’économie nationale».



Réforme du système financier pour dynamiser les assurances



L’autre facteur qui freine le développement des Assurances, argumente-t-il, consiste en «l’absence d’un marché financier dynamique». Mis à part les produits classiques, dont assurances crédits, assurances voyages, et quelques produits d’assurances groupe, on n’a pas évolué, car on n’a pas de produits de capitalisation. «La Bourse ne fonctionne pas, le marché financier dans sa globalité reste à réformer et à développer», explique M. Khelifati. S’agissant de l’autorité de régulation, il a déjà fait part des propositions de sa compagnie. «Soit le ministère des Finances garde l’autorité du contrôle, donc il peut mettre la propriété du capital des entités publiques dans une holding indépendante, soit il garde les compagnies d’assurances sous la coupe de la Direction générale du Trésor, et transfert la régulation dans une agence indépendante ou dans une autre autorité du marché financier comme la Cososb», expliquait-il. Alliance Assurances a également demandé de consacrer le principe selon lequel l’assurance doit être payée au comptant. M. Khelifati a préconisé une ouverture de davantage de réseaux pour les produits spécifiques, les agences de voyages pour l’assurance voyage, les agences immobilières pour les CAT NAT et habitat, les notaires aussi, etc. Objectif : «Atteindre une plus grande diffusion de l’assurance et inculquer la culture des assurances chez la population.»



Assurance auto : un « bonus malus » en vue



D’autre part, il souligne que les assureurs ont entamé des démarches avec les courtiers et l’Association des banques, pour «régler en concertations les problèmes de la concurrence déloyale et la discrimination toujours existante entre entités publiques et privées». De son côté, M. Kessali, président de l’UAR, est revenu sur le taux de croissance de 8.6% réalisé par le secteur durant le premier trimestre 2018. Une prouesse qu’il espère maintenir d’ici la fin de l’année.

Et de lancer, lui également, un appel pressant à l’élargissement de l’offre assurantielle, qui, avec son corollaire innovation des produits, constituera un moteur de développement et de croissance stratégique pour les sociétés d’assurances. D’autre part, il indique que l’UAR travaille depuis quelques années, dans le domaine de l’assurance auto, de mettre en place un «bonus malus» afin de séparer le bon conducteur du mauvais. «On doit établir cette justice, cette équité», commente-t-il. Enchaînant, M. Kessali annonce la tenue, les 5 et 6 novembre prochain, du «Rendez-vous d’Alger de l’assurance», avec pour thème «L’assurance face au progrès technique».

Fouad Irnatene