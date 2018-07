Agences immobilières : assainir l’activité

S’exprimant lors d’une conférence tenue au siège de la FNAI, M. Chemseddine Azzedine a évoqué de nombreux problèmes auxquels fait face l’agent immobilier dans l’accomplissement de son travail, soulignant de ce fait la nécessite de lutter contre toutes pratiques informelles qui nuisent à l’activité.

«Le secteur de l’immobilier est parmi les secteurs économiques les plus importants dans le monde en général et en Algérie en particulier», a-t-il indiqué, précisant que le marché de l’immobilier a connu depuis quelques années, un véritable saut qualitatif et quantitatif, et ce, grâce aux différents programmes de logements qui ont été réalisés à travers l’ensemble du pays et ceux en cours de réalisation.

Il a, dans ce contexte, indiqué qu’en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics pour le développement du secteur immobilier, l’activité souffre de certains problèmes d’ordre objectifs ou dus au non-respect de la loi régissant l’activité des agences immobilières.

Le porte-parole du FNAI a mis l’accent sur la nécessité d’assainir l’activité immobilière en luttant contre les pratiques illicites de l’informel qui, selon ses termes, prend de l’ampleur à cause de l’anarchie dans la promotion immobilière et ce, à travers les différents canaux publicitaires.

Dans son intervention, M. Chemseddine Azzedine a souligné l’importance d’organiser ce genre de journées qui vise à sensibiliser et attirer l’attention sur certaines transactions de l’informel qui échappent au contrôle, citant entre autres le phénomène du blanchiment d’argent à travers la sphère immobilière.

Néanmoins, comme tiendra à le préciser le promoteur, «d’après une étude faite par la fédération, la majorité des cas de fraude et de blanchiment d’argent sont enregistrés en dehors des agences immobilières agréées».

Il a, dans ce sillage, appelé à mieux réguler le marché en canalisant les transactions immobilières vers les agences qui ont un cadre réglementaire et juridique pour faire barrière à des pratiques informelles qui affectent l’activité.

«Toutes les transactions immobilières doivent être canalisées vers les agences agréées pour mieux régulariser le marché», a-t-il expliqué. Et d’ajouter qu’il faut donner la possibilité à l’agent immobilier d’accomplir sa mission conformément à la loi pour lutter contre la concurrence déloyale dans cette activité qui a poussé certains à fermer leur agence immobilière pour manque de rentabilité.

Intervenant à son tour, le chargé de la communication de cette instance, Noureddine Menaceri, a affirmé que les ventes des biens immobiliers sous-déclarées représentaient une part importante, soit 90% de la totalité des transactions. Ces transactions sous-déclarées ne reflètent que 40% du prix réel de l’opération. Selon lui, la FNAI, créée il y a 20 ans, œuvre aujourd’hui «à la moralisation et à instaurer une déontologie dans la profession».

Elle se charge aussi, a-t-il poursuivi, de déterminer un barème de l’immobilier (prix du mètre carré) dans chaque région, ville et quartier, pour mieux cerner les prix.

Interrogé par les journalistes sur les raisons qui ont amené cette fédération des agences immobilières à organiser cette conférence de presse dans un contexte de médiatisation de scandales dans l’immobilier, il a répondu : «c’est le bon moment. Nous avons décidé de mettre le holà, d’autant que ces dysfonctionnements ont porté atteinte à l’activité de l’agent immobilier».

En effet, selon lui, «avant la réglementation de 2009, régissant l’activité, le nombre des agences immobilières s’élevait à 6.500 reparties sur l’ensemble du pays» précisant que la moitié a été contrainte à fermer ces dernières années.

Notons que le marché immobilier algérien compte plus de 2.000 agences immobilières agréées à travers le territoire national, selon les statistiques communiquées auparavant par la FNAI.

Kamélia Hadjib