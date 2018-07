Air Algérie : préavis de grève du personnel de maintenance

La menace d’un débrayage des mécaniciens, des ingénieurs et des techniciens de la maintenance des avions plane sérieusement en cette période estivale sur la compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

Le Syndicat national des techniciens de maintenance avions de la compagnie aérienne annonce en effet avoir déposé un préavis de grève qui prendra effet le 31 juillet, à partir de 7h, et ce jusqu’à «l’aboutissement» de ses revendications.

Selon un communiqué rendu public par l’organisation syndicale, cet ultime recours a été entériné, hier, et fait suite à la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 2 juillet, tenue pour discuter de l’éventualité de recourir au droit à la grève.

«Conformément à la Constitution algérienne, la loi du travail et à la convention collective d’Air Algérie, relative et l’exercice du droit à la grève, un préavis a été déposé auprès de la Direction générale d’Air Algérie et de l’inspection du Travail de la wilaya d’Alger», indique le document signé par le président du syndicat, Ahmed Boutoumi.

Le SNTMA rassure cependant que conformément aux articles 31 et 37 de la Loi 90-02 du 6 février 1990 et aux articles 302, 303, 304, 305 et 306 de la convention collective relative à la compagnie aérienne, le service minimum sera assuré pour une partie des vols réguliers, notamment ceux concernés par le hadj. «Nous avons demandé l’organisation d’une réunion, pour convenir, à ce propos, d’un service minimum.

Aussi, nous avons insisté sur la nécessité de privilégier les vols à destination des Lieux saints de l’islam, même si leur nombre dépasse les 30% exigés par la loi.

Nous avons consenti cet effort, à condition toutefois que la Direction accepte cette proposition», explique le SNTMA, qui dément par ailleurs certaines informations «non fondées» et «mensongères», selon lesquelles le Syndicat national des techniciens de maintenance avions s’opposerait à d’éventuelles revalorisations salariales des autres personnels d’Air Algérie.

«C’est absolument faux ! Nous ne serons jamais contre de telles mesures.

Ce sont des rumeurs qui visent à déstabiliser notre corporation», conclut le SNTMA.

S. A. M.