Seize traversées quotidiennes programmées : Lancement, aujourd’hui, de la ligne maritime Alger - Tamentfoust

Tant attendue, la ligne maritime reliant Alger (la Pêcherie) à Tamentfoust sera lancée aujourd’hui.

L’annonce a été faite hier par l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), qui précise que ce service sera assuré de 8h à 19h, à raison de seize traversées par jour. Côté coût, les tarifs appliqués sont plutôt abordables puisque fixés à 250 DA pour les adultes et à 100 DA pour les enfants de moins de 12 ans, apprend-on de même source.

Il convient de signaler, dans ce contexte, que la navette maritime d’Alger est un service de bateaux bus qui a été très bien accueilli par les estivants. La première ligne du genre a, faut-il le rappeler, relié le port d’Alger à la Pêcherie au port de pêche et de plaisance d’El-Djamila (La Madrague) dans la wilaya d’Alger et a été mise en service en août 2014.

Deux années plus tard, soit durant l’été 2016, l’extension Alger-Cherchell a été inaugurée dans le même souci de développer davantage le sous- secteur du transport maritime, de promouvoir le tourisme interne et, bien entendu, de répondre à la demande des estivants.

Lors de cette même période de l’été 2016, des liaisons maritimes reliant Alger à Jijel avaient été lancées. La durée de la traversée comprenant des escales au niveau des ports d’Azzefoun et de Béjaïa était de 6 heures et demie. Il faut savoir que pour cette période estivale, l’ENTMV a programmé plusieurs navettes sur des villes côtières, comme Alger-Béjaïa (avec une traversée de 4 heures) et Alger-Jijel. Remarque à retenir, dans ce cadre, une escale à Azeffoun peut éventuellement être observée pour ces deux destinations (Alger-Béjaïa et Alger-Jijel).

Outre ces destinations, on peut citer également les navettes maritimes entre les villes d’Oran et d’Aïn El-Turck, assurées par des bateaux de transport de voyageurs, et qui ont repris le 2 juillet, pour la deuxième année consécutive, à l’occasion de la saison estivale. À l’occasion de l’inauguration de la réouverture de cette ligne, la responsable par intérim de l’ENMTV a, pour rappel, souligné, dans une déclaration à la presse, que «deux bateaux seront utilisés pour le transport des estivants du port d’Oran vers la plage Les Dunes, dans la commune d’Aïn El- Turck, qui dispose d’un quai d’embarquement et de débarquement. Ces deux navires offrent une capacité globale de 600 places et assureront 8 navettes quotidiennes (aller et retour).



Le décret exécutif fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime à but lucratif est en vigueur depuis le 27 juillet 2016



La traversée durera 30 minutes. Le tarif pratiqué est de 250 DA le billet pour les adultes et 100 DA pour les enfants là aussi. Mme Zerouali a indiqué également que «cette ligne maritime saisonnière, lancée l’été dernier, permettra de désengorger la circulation routière sur la corniche oranaise et de développer le tourisme balnéaire dans cette région qui connaît une forte affluence des estivants et des touristes venant de toutes les régions du pays».

Le décret exécutif fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime à but lucratif est en vigueur depuis le 27 juillet 2016. Les activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime entrant dans le champ d’application de ce décret sont au nombre de cinq, à savoir le transport maritime urbain, le pescatourisme, la balade en mer, le bateau-restaurant et la plaisance sur des engins nautiques à moteur. Ainsi, il est entendu par transport maritime urbain, toute activité de transport maritime régulier de personnes entre les ports nationaux, effectuée à bord de navires à passagers.

Pour ce qui est du pescatourisme, c’est une opération d’embarquement de passagers à bord des navires armés et équipés à la pêche ou navires aquacoles, à titre d’activité complémentaire de plaisance, pour leur faire découvrir le métier de marin pêcheur ou d’aquaculteur, ainsi que le milieu marin. D’autre part, et s’agissant de la balade en mer, il s’agit d’une activité de plaisance d’embarquement de passagers pour une virée en mer à bord de navires à proximité du littoral. Le bateau-restaurant est une activité de plaisance et de restauration à bord d’un bateau itinérant ou bateau stationnaire conçu ou aménagé, amarré à quai à l’intérieur des ports de pêche et/ou ports de plaisance. Concernant le concept de «plaisance sur des engins nautiques à moteur», ce dernier est défini comme une activité de plaisance au moyen de location d’engins nautiques à moteur au profit de tiers. Enfin, il faut comprendre par «engin nautique à moteur», tout engin nautique équipé d’un système de propulsion et pouvant être conduit par une personne en position assise, debout ou agenouillée sur la coque. Le décret exécutif fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime à but lucratif signale, dans ce contexte, que les engins de type scooter de mer, moto de mer ou jet-ski, ainsi que les planches à moteur entrent dans la catégorie des engins nautiques à moteur.

Soraya Guemmouri