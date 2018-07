Ecole nationale supérieure du Tourisme : Sortie de promotion de 386 nouveaux diplômés

Depuis sa création, à ce jour, l’ENST a pu former près de 10.000 cadres qui ont été placés dans les établissements du secteur du Tourisme.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a présidé, hier, la cérémonie de sortie de la première promotion LMD (licence, master, doctorat) et la dernière promotion de licence classique de l’École nationale supérieure du tourisme (ENST), et des Instituts nationaux de l’hôtellerie et du tourisme (INHT) de Tizi Ouzou et de Boussaâda, au titre de l’année 2017-2018. Cette cérémonie s’est déroulée à l’hôtel El-Aurassi.

La nouvelle promotion 2018 compte 386 diplômés, dont 108 issus de l’ENST, 126 de l’Institut de Tizi Ouzou et 152 de l’Institut de Boussaâda. Les diplômés de l’École nationale ont choisi les spécialités Gestion hôtelière et touristique, Gestion des agences de tourisme et de voyages, Management du développement durable du tourisme. Pour les deux instituts, la formation professionnelle leur a permis de devenir des techniciens supérieurs et des techniciens en cuisine, restaurant, tourisme, accueil et production.

En présence de Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Abdelkader Benmessaoud a souligné l’importance de la dispense d’une formation de qualité, pour obtenir une ressource humaine qualifiante pouvant apporter de la valeur ajoutée au secteur du Tourisme. Un secteur qui, selon lui, est considéré par la politique du gouvernement comme «une importante alternative» aux exportations des hydrocarbures. «L’État investit énormément dans les jeunes, à travers la formation des cadres et employés du secteur du Tourisme, afin d’améliorer la qualité de service dans les hôtels existants et les établissements hôteliers qui verront le jour prochainement. Des établissements qui viendront apporter leur pierre à l’édifice du développement du secteur touristique en Algérie», a affirmé le ministre du Tourisme, visiblement satisfait du travail effectué jusqu’à présent dans le domaine de la formation.

Il ajoute que les «lourds investissements des pouvoirs publics dans le secteur du Tourisme et les avantages accordés aux opérateurs privés pour réaliser des projets touristiques commencent à porter leurs fruits de fait, les nombreux établissements et complexes hôteliers, ainsi que les sites touristiques».Il indique que son département a revu et réadaptera la méthodologie de la formation dans le secteur, afin de la moderniser pour être au diapason avec les nouvelles formations internationales. À propos de la première formation LMD, le membre du gouvernement dit qu’avec la contribution du ministère de l’Enseignement supérieur, «on est arrivés à une étape très avancée dans l’enseignement du système LMD». Il rappelle, à l’occasion, les principaux axes de la politique du secteur, pour booster le tourisme en Algérie, ainsi les nombreuses accords conclus avec les deux ministères sus-cités, pour mettre en place une ressource humaine hautement qualifiée qui tirera la qualité du service vers le haut. Les trois ministres présents ont procédé à la remise de cadeaux honorifiques aux enseignants et fonctionnaires des établissements de formation sous tutelle admis à la retraite, et des diplômes et prix remis aux lauréats des trois établissements.

En marge de la cérémonie de sortie de promotion, le directeur général de l’ENST a procédé à la signature de trois accords-cadres d’engagements de recrutement des élèves promus, une trentaine, avec le Groupe hôtellerie tourisme et thermalisme (HTT), l’Office national algérien du tourisme (ONAT) et le Club algérien du tourisme (TCA). Une louable initiative qui permettra aux nouveaux promus d’intégrer directement le monde du travail et de renforcer la ressource humaine formée, pour apporter une touche de qualité au service touristique algérien, qui on a tant besoin.

Il est utile de souligner que l’École nationale supérieure du tourisme a pu former, depuis sa création et jusqu’à ce jour, quelque 9.831 diplômés dans différentes spécialités dans le secteur du Tourisme.

Mohamed Mendaci