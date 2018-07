Personnes aux besoins spécifiques : octroi De matériel orthopédique à Tizi Ouzou

Au moins 180 personnes aux besoins spécifiques ont bénéficié, hier à Tizi-Ouzou, de matériel orthopédique lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’Hémicycle Rabah-issat. Organisé à l’initiative de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi-Ouzou et l’association sociale et humanitaire «Relais et solidarité»d’Ath-Yanni. Une enveloppe financière de l’ordre de 1.2 milliards de centimes a été mobilisée du budget de la wilaya pour l’acquisition de ces différents équipements destinés à ces personnes handicapées répartis sur 44 communes de la wilaya, a fait savoir le président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche, lors de la cérémonie de remise de ce matériel en présence du premier magistrat de la wilaya, Mohamed Bouderbali, des élus locaux, du président de l’association humanitaire Relais solidarité d’Ath Yenni, Mokrane Aouiche, ainsi que des membres des familles des personnes handicapées. Le P/APW a profité de cette occasion pour renouveler la disponibilité de l’assemblée qu’il préside à venir en aide à toutes les personnes aux besoins spécifiques de la wilaya. Le wali a salué cette action de solidarité initiée par l’association Relais solidarité en collaboration avec l’APW. «Cette initiative de solidarité se doit être perpétuée et confortée jusqu’à ce qu’elle créera des émules un peu partout dans le pays», a-t-il indiqué, en rappelant que la solidarité envers cette frange de la société a toujours été une priorité de l’Etat. 35 tricycles à moteur, 35 fauteuils roulants électriques, 37 fauteuils roulants simples, 02 fauteuils roulants gardes robes, 30 matelas anti escarres, 2 lits médicalisés, 15 cannes pour aveugles, 10 cannes canadiennes, 4 fauteuils roulant IMC et 10 béquilles ont été distribués lors de cette quatrième édition de remise de matériels pour les personnes aux besoins spécifiques qu’organise cette association humanitaire qui célèbre cette le 11e anniversaire de sa création. Cette année, la priorité a été donnée aux enfants scolarisés et aux personnes âgées dans le choix des bénéficiaires par la commission mixte composée de membres de l’association Relais et solidarité et de la commission des affaires sociales de l’APW, a expliqué le président de l’association, Mokrane Aouiche, en insistant sur le partage équitable de ce matériel aux personnes handicapées issues des communes qui n’en avaient pas bénéficié lors des trois éditions précédentes. Une autre opération de distribution aura lieu le mois de décembre prochain à l’effet de satisfaire le maximum des demandes enregistrées.

Bel. Adrar