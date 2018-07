Santé : Levée du gel de 10 projets

Une dizaine de projets relevant du secteur de la Santé a été dégelée dans la wilaya de Bouira dont les travaux devront être relancés dans les prochaines semaines, a annoncé la directrice de la Santé publique (DSP), Ghalem Leila-Ilham devant l’Assemblée populaire de la wilaya (APW). «Pour notre secteur, la levée du gel a été faite sur 10 projets, dont notamment la réalisation d’un centre de transfusion sanguine, déjà inscrit en 2012 pour une enveloppe financière de 74 millions de dinars», a expliqué Mme Ghelem qui présentait un rapport au cours de la session APW consacrée à plusieurs autres dossiers. Parmi les dix projets dégelés figurent aussi une étude et la réalisation d’un nouveau siège au bénéfice de la Direction de la santé de la wilaya, l’aménagement et l’extension de l’Institut national de formation supérieure du paramédical (INSFPM) de Sour El-Ghozlane pour un montant de 600 millions de dinars, ainsi que la réalisation d’un centre d’hémodialyse à Ain Bessam (Est de Bouira), a ajouté la même responsable. «Grâce à nos efforts et ceux consentis par le ministère de tutelle, ces projets sont dégelés et ils constituent un acquis pour la wilaya de Bouira», a souligné Mme Ghalem. Selon les détails fournis par la même responsable, «sont en phase de concrétisation» les projets portant sur la réalisation d’un hôpital mère-enfant, l’acquisition des équipements pour l’unité médico-chirurgicale (UMC) de Sour El-Ghozlane, ainsi que pour le service de gynécologie du même hôpital.

«Nous avons beaucoup d’espoir dans la réalisation de ces projets, notamment celui de l’hôpital mère-enfant, qui va nous permettre, à moyen terme, de présenter un dossier solide en vue de doter la wilaya de Bouira d’un établissement hospitalo-universitaire (EHU)», a indiqué Mme Ghalem. Pour le projet de l’hôpital mère-enfant, «le dossier était bien étudié pour une autorisation de programme de 800 millions de dinars.

Cette future structure hospitalière, d’une capacité d’accueil prévue de 80 lits pour le service de pédiatrie, 42 lits pour la chirurgie infantile et 80 autres places pour la gynécologie obstétrique», a-t-elle tenu à préciser dans son rapport. Par ailleurs, la directrice de la santé de la wilaya de Bouira a réitéré son engagement à œuvrer pour assurer des prestations sanitaires de qualité aux malades.

De ce fait, Mme Ghalem compte renforcer le corps des praticiens spécialistes, notamment en gynécologie, réanimation, radiologie et ce, de façon à répondre aux besoins de la wilaya.