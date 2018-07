Rentrée universitaire : Tout est fin prêt

Au ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, tout est fin prêt pour assurer une bonne année universitaire 2018-2019. Les services du département dirigé par M. Tahar Hadjar ont même préparé un projet de circulaire de préinscription et d’orientation des nouveaux bacheliers, au titre de l’année 2018 -2019.

Dans ce document de la direction générale des enseignements et de la formation supérieurs, il est d’abord rappelé que le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a donné des orientations aux fins de «stabiliser les inscriptions des nouveaux bacheliers», notamment, en aidant les futurs bacheliers à développer un plan de carrière qui converge vers son projet universitaire. Il a été question également de fixer les conditions d’accès aux différentes filières en adéquation avec les profils ; les taux de réussite dans les parcours universitaires ainsi que le taux de satisfaction des inscriptions des dernières années. Les orientations visant à stabiliser les inscriptions des futurs bacheliers viennent également en déterminant «de manière progressive» les moyennes minimales nationales d’accès aux filières. Le projet de circulaire de préinscription et d’orientation des nouveaux bacheliers au titre de l’année 2018 -2019 propose, en fait, «un processus» à quatre phases.

La première phase devrait ainsi concerner l’analyse qualitative et quantitative du bac en matière de tendances, de moyennes du Bac, les mentions, les séries, les places pédagogiques disponibles, etc. Il sera également question de détermination des moyennes minimales des différentes filières pour participer au classement et de l’élaboration d’un avenant à la circulaire d’orientation avant le lancement des préinscriptions. Après cette phase, la deuxième étape sera celle de «confirmation ou réorientation en fonction des places disponibles». Selon le projet de circulaire, une deuxième possibilité de quatre choix est offerte, une fois de plus, au nouveau bachelier, à condition toujours qu’au moins un choix soit dédié pour une licence en respectant les moyennes minimales d’accès aux filières (résultats de la phase 1 après traitement). A noter, cette phase concerne «les bacheliers ayant un choix zéro», ceux qui ont «échoué aux tests » et ceux «qui ont eu le quatrième choix (éventuellement)». La troisième étape sera consacrée aux inscriptions définitives et au dépôt des dossiers des œuvres universitaires et la phase finale sera dédiée au traitement des cas dits «exceptionnels» au niveau des établissements (pour les cas les éventuels cas de retardataires, pour les changements, etc.).



Les préinscriptions attendues du 26 au 30 juillet, et les résultats des affectations le 16 août



Pour ce qui est des dates et délais devant être accordés aux futurs bacheliers après l’annonce des résultats, l’on saura que des portes ouvertes sont prévus du 24 au 30 juillet, soit, juste à l’entame de la première phase. Il y aura parallèlement, les préinscriptions du 26 au 30 juillet, le traitement des données du 31 juillet au 7 août au moment où le début de l’opération d’affectation est attendu pour «le 7 août au soir», indique le même document disponible sur le net signalant que les résultats des affectations seront connus le 16 août au matin. L’on apprend, de même source, que la confirmation ou réorientation et tests pour les filières concernées devrait avoir lieu du 08 au 12 août prochain. Aussi, et selon le même programme, les inscriptions définitives avec le dépôt des dossiers œuvres universitaires s’étaleront du 2 au 6 septembre 2018, sachant que le portail d’hébergement devrait ouvrir du 8 au 15 août 2018. Enfin, la quatrième phase de traitement des cas «exceptionnels» et en même temps, d’ouverture de la plate-forme Hébergement se déroulera du 09 au 27 septembre 2018. Le projet de circulaire propose que le démarrage de l’année universitaire 2018/2019 pour toutes les années à l’exception de la première se fasse à partir du 09 septembre 2018. La rentrée des nouveaux bacheliers devrait avoir lieu, selon le calendrier proposé, à partir du 16 septembre 2018.

Soraya Guemmouri