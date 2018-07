Eclairage : défis

Le forum sur la coopération sino-arabe intervient dans un moment où la région arabe connaît plusieurs tensions sur les plans sécuritaire et politique et fait face à une série de défis au niveau économique. Dans ce contexte, le forum abordera les questions du développement dans cette zone géostratégique et examinera la situation en Syrie, au Yémen, en Libye et en Palestine.

Néanmoins, rétablir la paix et la sécurité au Maghreb et au Moyen-Orient s’avère une tâche ardue pour les diplomates qui ont toujours du mal à imposer l’option tendant à faire taire les armes. Des plans sont échafaudés depuis des années afin de mettre un terme à des conflits sanglants à l’image de ce qui se passe en Libye, en Syrie et sur les territoires palestiniens. La paix est également menacée à nos frontières ouest où le cessez-le-feu en vigueur depuis des années au Sahara occidental risque d’être remis en cause à tout moment.

En ce qui concerne tous ces foyers de tension, la position de l'Algérie reste constante car elle s’est toujours rangée du côté des peuples en lutte pour défendre des causes justes en vue de juguler toutes les mesures arbitraires prises contre les peuple toujours sous le joug du colonialisme ou en proie à des offensives de groupes terroristes.

Dans ces circonstances difficiles, la communauté internationale tente de fédérer les efforts de nombreux partenaires épris des valeurs de la paix afin de faire reculer la machine de répression et les pratiques arbitraires. L’Algérie et la Chine joignent leurs efforts dans ce sens pour tenter de baliser le chemin afin de parvenir à un règlement des différends par des voies pacifiques.

Redynamiser toutes les voies politiques offertes aux niveaux national, régional et international, pour mettre un terme aux guerres meurtrières est l’option prônée par l’ONU qui dépêche des envoyés spéciaux dans les foyers de tension afin d’apaiser les instincts destructeurs de groupes armés se revendiquant de diverses obédiences trouvent leur genèse dans des idéologies aussi horribles les unes que les autres et néanmoins toutes condamnables car s’éloignant des valeurs du pardon et du vivre ensemble.

Les blocs régionaux et internationaux tentent d’activer leurs démarches visant à défendre le droit des peuples à l'autodétermination à travers l'instauration d'un climat politique favorable à la paix à même d'élaborer une approche commune et crédible pour mettre fin aux conflits ainsi qu’aux souffrances de nations entières. Et ils espèrent bien dépasser toutes les embûches dressées sur leur chemin. Le forum tenu en Chine aidera-t-il à emprunter cette voie ?

Ahmed Mesbah