Forum sur la coopération sino-arabe à Pékin : Consolider le partenariat économique

Le forum sur la coopération sino-arabe, dont la 8e réunion ministérielle se tient aujourd’hui à Pékin, est une occasion pour le renforcement de la coopération entre les deux parties au service de leurs objectifs de développement et leurs intérêts communs, à travers notamment la consolidation du partenariat économique.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, conduira la délégation algérienne à la 8e réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe, dans la capitale chinoise. Les délégations qui prendront part à ce Forum procéderont à «une évaluation de la coopération sino-arabe et examineront les moyens de son renforcement et sa promotion dans divers domaines» notamment en matière d’échange culturel et de communication humaine. M. Abdelkader Messahel a affirmé que le forum sur la coopération sino-arabe avait contribué, depuis son lancement en 2004, à la consolidation des relations entre les deux parties dans tous les domaines. Depuis le lancement de cette initiative en 2004, «le forum a contribué comme mécanisme de coopération effective à la consolidation des relations entre les deux parties dans tous les domaines, ne se limitant pas à la concertation et au dialogue politique, mais comprenant l’instauration d’un véritable partenariat économique sino-arabe», a indiqué M. Messahel, soulignant la volonté politique de deux parties à poursuivre le renforcement des relations bilatérales entre la Chine et la Région arabe». Le président chinois Xi Jinping participera à la cérémonie d'ouverture de la huitième réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-Etats arabes (FCCEA) et y prononcera un discours, ce qui devrait porter les relations entre la Chine et les Etats arabes un niveau inédit, avait déclaré vendredi le ministre assistant des Affaires étrangères Chen Xiaodong. L'Emir du Koweït Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, les ministres des Affaires étrangères ou responsables de rang ministériel de 21 pays arabes, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe participeront à la cérémonie d'ouverture, prévue au Grand palais du Peuple à Pékin. Ce sera la troisième fois que M. Xi Jinping présente la politique de la Chine au Monde arabe, démontrant que la Chine attache une grande importance et accorde un soutien total au développement des relations avec les pays arabes et à la construction du FCCEA, a indiqué M. Chen. Le forum, créé il y a 14 ans et dont la taille et l'influence n'ont cessé d'augmenter depuis, a facilité la coopération et la communication entre la Chine et les pays arabes dans leur ensemble, a fait remarquer M. Chen. L'organisation de la réunion ministérielle arrive au bon moment et répond aux attentes des deux parties, a-t-il ajouté.



Le forum abordera les questions du développement dans la région arabe



Le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, avait dores et déjà exprimé sa conviction que la 8e session du forum permettra de mettre en place un programme d’action pour les deux prochaines années, en adéquation avec les aspirations des peuples, indiquant que ladite session «intervient dans un moment où la région arabe connaît plusieurs tensions sur les plans sécuritaire et politique et fait face à une série de défis au niveau économique et développemental». Le forum abordera les questions du développement dans la région arabe et examinera la situation de la Syrie, du Yémen, de la Libye et de la Palestine. Il portera, en outre, sur les questions internationales d’intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière d’échange culturel et de communication humaine. En outre, il est prévu que les deux parties (chinoise et arabe) se réuniront, encore une fois, dans le cadre du forum susvisé pour faire un examen global et approfondi sur la consolidation de les relations de coopération bilatérale et le renforcement de la construction de «la Ceinture et la route», une initiative stratégique de développement lancée par le président chinois Xi Jinping s’articulant autour du contact et de la coopération entre la Chine et les pays de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, et portant sur deux axes principaux, à savoir «Ceinture économique de la route de la soie (d’une voie terrestre)» et «la route de la soie maritime».

A noter qu’il y a également plusieurs mécanismes dans le cadre du forum, tels que la réunion ministérielle, la commission des grands responsables, le forum d’affaires, le forum sur la coopération sino-algérienne en matière d’énergie, le dialogue intercivilisationnel sino-arabe, le forum sur la coopération médiatique sino-arabe, le festival des arts arabes et autres. La réunion ministérielle se tient alternativement tous les deux ans en Chine et dans les pays arabes.