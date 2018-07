Mostaganem : Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Mostaganem (2e Région militaire), tandis qu’un autre détachement a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Médéa (1re RM), une mine artisanale. Par ailleurs, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire «ont intercepté, lors d’opérations distinctes, à Djelfa (1re RM), Tlemcen (2e RM) et Tamanrasset (6e RM), trois narcotrafiquants et saisi 13,8 kg de kif traité, 148 comprimés psychotropes, trois détecteurs de métaux, un groupe électrogène et un marteau-piqueur, tandis que quatre contrebandiers ont été arrêtés à Tiaret (2e RM) et Biskra (4e RM), et 9.189 unités de différentes boissons et 855 kg de tabacs ont été saisis. En outre, un détachement de l’Armée nationale populaire «a arrêté, à Biskra (4e RM), quatre individus en possession d’un fusil de confection artisanale, alors que des garde-frontières ont intercepté dix immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen (2e RM)».