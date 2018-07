M. Gaïd Salah préside la cérémonie de remise du Prix de l’ANP : Motivation des talents et développement des potentiels intellectuels

Le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, hier au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous (Alger), la cérémonie de remise du Prix de l'Armée nationale populaire pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique, au titre de l'année 2018, dans sa septième édition, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

La cérémonie s’est tenue en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des Forces, de la Garde républicaine, de la Gendarmerie nationale et de la 1re Région militaire, ainsi que des chefs de départements, des directeurs centraux, des chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale, des membres de la Commission du Prix de l'Armée nationale populaire, des membres des jurys dont des professeurs militaires et civils, et des chefs des structures desquelles relèvent les lauréats du Prix. Le général de Corps d'Armée a ouvert la cérémonie par une allocution à l'entame de laquelle il a souligné l'«importance des grands pas parcourus par le Prix de l'Armée nationale populaire, en termes de motivation des talents et de développement des potentiels intellectuels des cadres et des personnels. Un Prix qui perpétue les coutumes militaires», rappelant «les efforts consentis dans l'encouragement de la recherche scientifique au sein des rangs de l’Armée nationale populaire». «Allah Tout-Puissant créa l’homme avec un désir de réussite inné, toutefois, et à travers de nombreux versets coraniques, il lia cette ambition au travail laborieux, qui ne peut être accompli sans efforts persévérants, sincères et intègres», a-t-il dit, ajoutant que «cela signifie que l’homme est animé d’instinct et prédisposé de nature à suivre le chemin des bonnes moeurs, qui se nourrit et se développe davantage à travers l’éducation, la formation, et la détermination à acquérir la force de conviction que la réussite est accessible à celui qui a foi en ses capacités intellectuelles, ses potentiels innovants et son imagination vaste et créative».



Hisser le capital scientifique à des échelons plus prestigieux



«Sachez tous que peu importent les degrés de connaissances théoriques et pratiques qu’une personne peut atteindre, les niveaux d’instruction et de créativité qu’elle peut acquérir, elle sera toujours disposée, cognitivement et intellectuellement, à hisser son capital scientifique à des échelons encore plus hauts et plus prestigieux.

Car le succès, dans ce sens, est la voie empruntée par celui qui ressent un besoin permanent et insistant de plus de travail persévérant et laborieux, afin de poursuivre ce chemin fructueux et salutaire», a-t-il poursuivi. Pour lui, «telles sont les qualités pour lesquelles nous ne ménageons aucun effort, en tant que Haut commandement, afin d'en imprégner les valeurs au sein de l'Armée nationale populaire, et nous continuerons à oeuvrer, avec toutes nos forces, grâce à l’aide et la volonté d'Allah Tout-Puissant, et avec le soutien permanent et indéfectible dont jouissent nos Forces armées, de la part de son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour faire de cette conduite une base solide qui nous hissera à d’autres échelons supérieurs de développement, en parfaite adéquation avec la vision clairvoyante et avisée dont nous suivons l’orientation et à travers laquelle nous réussirons, aux cotés de tous les honorables de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, à atteindre tous les objectifs légitimes tracés».



L’Armée nationale populaire mobilisée le long des frontières nationales



Le général de Corps d'Armée a félicité l'ensemble des lauréats de la septième édition du Prix, rappelant «le contenu du message de Son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, adressé à la nation à l’occasion du 56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, à travers lequel il a salué les sacrifices des personnels de l'Armée nationale populaire, mobilisés le long de nos frontières nationales». «La finalité ultime et légitime que l'Armée nationale populaire a pu atteindre, grâce à Allah Tout-Puissant, puis grâce à l’esprit du travail laborieux et fructueux sur le terrain, qu'elle a entrepris tout au long de ces dernières années, est la parfaite maitrise, de tous les facteurs de sécurisation de l'ensemble du territoire national, et la grande capacité à réunir les conditions à même de protéger l'Algérie à travers toutes ses frontières, peu importent les défis rencontrés», a-t-il dit. «Nous sommes d’autant plus motivés, par le contenu du message de Son Excellence, le Président de la République, adressé à la nation à l’occasion de la commémoration par notre pays du 56e anniversaire de la fête de son indépendance nationale, rendant hommage et valorisant les efforts consentis par nos Forces armées pour l’Algérie, sa sécurité et sa stabilité, et pour la protection de ses frontières nationales, je dis, nous y trouvons une autre motivation qui pousse notre armée à redoubler d'effort au service de l'Algérie et de son peuple, et l’encourage à demeurer le gardien qui veillera sur elle sans jamais fermer l'œil.

Il a déclaré que «sur cette voie pratique, consciente de la sensibilité des missions assignées, et afin de remporter ces objectifs, fidèle à ses principes, et accomplissant son rôle leader au sein de la société algérienne, l'Armée nationale populaire a été le précurseur, comme à ses habitudes, pour mettre à disposition toutes les ressources humaines et tous les moyens matériels afin de promouvoir la recherche scientifique». «Tel est l'objectif que nous avons tracé à travers ce Prix, visant à créer un environnement propice aux esprits créatifs, à valoriser leurs innovations et connaissances, à matérialiser leurs idées, et à les accompagner dans le développement de leurs talents, afin de permettre à nos cadres, dans leurs différents lieux de travail, de perfectionner davantage leur pratique professionnelle», a-t-il fait valoir.

A l'occasion, un film documentaire sur la recherche scientifique dans l'Armée nationale populaire a été diffusé, avant d’annoncer les noms des lauréats des différentes spécialités, à l’instar des sciences médicales, technologiques et humaines, et des travaux artistiques, pour procéder ensuite à la remise des attestations et des récompenses financières aux lauréats.

La septième édition du Prix a enregistré le couronnement de 16 travaux individuels et collectifs (3 travaux dans les sciences technologiques, 2 travaux dans les sciences médicales, 3 travaux dans les sciences sociales, 2 travaux dans les sciences humaines, 1 travail dans les sciences de l’information et de la communication et 5 œuvres artistiques).