Décès de Lalmas, M. Hattab : « Le football algérien a perdu l’un de ses piliers »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a estimé, hier à Guelma, que «le football algérien a perdu l’un de ses piliers avec la mort d'Ahcène Lalmas», décédé samedi à Alger.

Dans une déclaration à la presse, en marge du lancement de multiples activités sportives au complexe Souidani-Boudjemaâ de Guelma, le ministre a considéré qu’avec la mort de Lalmas à l’âge de 75 ans, «on vient de perdre un des artisans des gloires du football et du sport algérien en général».

M. Hattab, qui était accompagné de Mostefa Seridi, ami proche de Lalmas, a ajouté que «le défunt possédait une forte personnalité sur le terrain comme en dehors du terrain, et demeurera le seul joueur à avoir marqué 14 buts en un seul match». Le ministre qui a présenté, à l’occasion, ses condoléances à la famille d'Ahcène Lalmas et à toute la famille sportive, a indiqué qu’il avait personnellement connu Lalmas quand il était enfant, car il était l’ami d’un des membres de sa famille.