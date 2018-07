Stratégie SH20-30 de redéploiement de Sonatrach : Le nouvel organigramme en phase d’installation

Du nouveau dans la restructuration de la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, décidée dans le cadre de la mise en place du nouvel organigramme prévu dans la stratégie SH 20-30 portant redéploiement et modernisation du groupe pétro-gazier. Il a été procédé à la création de nouvelles divisions chargées, pour la première, de l’activité Raffinage et Pétrochimie, et, pour la seconde, du domaine de la Liquéfaction et Séparation. À cet effet, le PDG de la compagnie, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, a procédé récemment à l’installation des deux nouveaux vice-présidents désignés à la tête de ces nouvelles devisions. Il s’agit de M. Ali Abdelhamid Rais, installé dans ses fonctions de vice-président Activité Raffinage et Pétrochimie, et de M. Noureddine Benmoulay, nommé, quant à lui, vice-président Activité Liquéfaction et Séparation.

Selon nos sources de la direction générale de Sonatrach, la cérémonie d’installation de ces deux nouveaux responsables hissés au rang de vice-présidents s’est déroulée au siège de l’activité Liquéfaction, Raffinage et Pétrochimie, en présence des cadres dirigeants du groupe et des représentants du partenaire social de Sonatrach.

Le redéploiement et la modernisation de la compagnie, en vertu de la stratégie SH20-30, inscrit à l’horizon 2030, comprend, à titre d’opérations primordiales, le recours à des processus optimisés, plaçant la performance au cœur de l’entreprise. Dans cette optique, et en sus des deux divisions citées plus haut et qui viennent ainsi être mises en place, il est prévu en outre la création de nouvelles directions. On peut citer, entre autres, la direction centrale engineering qui sera chargée du suivi des grands projets, et notamment le recentrage de la recherche et le développement sur les «sujets du cœur au développement». Une autre direction centrale de logistique est aussi attendue dans le cadre de l’application de la stratégie de redéploiement de Sonatrach. Elle aura pour mission de simplifier les processus, d’optimiser la performance et de réduire les coûts. Elle a ainsi pour objectif de réaliser entre 500 à 800 millions de dollars d’économies au profit du groupe pétrolier. Autre structure prévue, la direction centrale EMP pour le contrôle des coûts du planning des grands projets. Le succès des objectifs assignés à la nouvelle stratégie de modernisation de Sonatrach recommande par ailleurs une révision de fond en comble du processus des Ressources humaines (RH) dans le sens de garantir des carrières plus attractives et une main- d’œuvre de qualité au service de l’entreprise. En parlant des objectifs de la SH 20-30, et en pendant la période de 2018 à 2030, Sonatrach ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires prévisionnel, cumulé, de 558 milliards de dollars, soit l’équivalant de plus de 67 milliards de dollars de revenus annuels par rapport au scénario de base.

À travers sa nouvelle stratégie, le groupe Sonatrach ambitionne de se hisser parmi le top 5 des entreprises énergétiques les performantes dans le monde. Il vise aussi la consécration d’un taux d’intégration de l’ordre de 55%. Ce qui est attendu également à travers cette dynamique de transformation de la compagnie des hydrocarbures, c’est notamment de doubler l’activité du forage et de l’exploration, le développement des ressources non conventionnelles, sans oublier la consécration de 10 millions de dollars d’investissements sociaux par an.

À rappeler qu’au cours du premier trimestre de cette année, la compagnie Sonatrach a réalisé une hausse de 6% de son chiffre d’affaires durant les trois premiers mois de l’année en cours. Celui-ci représente un montant de 82 milliards de dinars, contre 77 mds DA sur la même période de l’année 2017. Sonatrach a versé 754 mds DA au Trésor public, au titre de la fiscalité pétrolière entre janvier et fin mars 2018, en évolution de 40% par rapport à la même période de l’année précédente.

Karim Aoudia