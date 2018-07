L’Algérie condamne avec « force » l’attaque terroriste à Jendouba

L’Algérie a condamné avec «force» l'attaque terroriste ayant ciblé, hier, une patrouille de la Garde nationale tunisienne dans le gouvernorat de Jendouba, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. «Nous condamnons avec force l’attaque terroriste qui a ciblé, ce jour, dimanche 8 juillet 2018, une patrouille de la Grade nationale tunisienne, dans le secteur de Ain Sultan, dans le gouvernorat de Jendouba», a souligné M. Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS.

«Nous nous inclinons devant le sacrifice des six soldats tunisiens tombés dans l’accomplissement de leur devoir au service de leur pays et présentons nos

sincères condoléances à leurs familles, ainsi qu’au peuple et au gouvernement tunisiens frères», a relevé la même source. «Tout en réitérant notre entière solidarité avec la Tunisie, nous demeurons convaincus que le terrorisme haineux et aveugle ne saura entamer la détermination de ce pays frère, de ses dirigeants et de son peuple à combattre ce fléau et à le défaire», a ajouté le porte-parole du MAE.

------------------//////////////////////////

Tunisie : 9 membres des forces de sécurité tués dans le nord-ouest

Neuf membres des forces de l'ordre tunisiennes ont été tués hier dans une opération «terroriste» dans le nord-ouest de la Tunisie, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur. «Neuf membres de la garde nationale ont été tués dans une embuscade tendue ce matin par un groupe terroriste» dans le secteur de Ain Sultan, dans le gouvernorat de Jendouba, a indiqué le général Sufyan El-Zaq, cité par l'agence TAP. Les gardes nationaux étaient en patrouille dans la zone frontalière, à bord de deux véhicules tout-terrain, lorsqu’une grenade a été lancée sur le premier véhicule de la Garde nationale. Un échange de tirs s'en est suivi entre les agents et les terroristes.