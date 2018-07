Dans la lucarne : Les techniciens étrangers en force

Tout le monde garde toujours à l’esprit le lancement de l’ISTS dans les années 1970 pour la formation de techniciens algériens capables de nos jours de relever le défi après plus d’une décade après l’indépendance du pays. On pouvait ainsi rester à la merci d’entraîneurs étrangers qui voudraient que notre dépendance vis-à-vis des cadres hors frontières soit consacrée à jamais, afin que le «surplus» des autres qui ne trouvent pas preneur nous soit, dans la foulée, fourgué. C’est vrai que les anciens joueurs de l’équipe FLN ont joué un rôle prépondérant pour l’encadrement de notre football, mais il fallait aussi des structures qui restent immuables, puisque les sortants de l’ISTS ont contribué aussi à former des équipes arabes dans les pays du Golfe, eu égard à la qualité de la formation prodiguée. Il faut dire que le rôle et l’apport de ces techniciens, diplômés et formés exclusivement en Algérie, ont énormément aidé notre football mais un certain recul est remarqué ces derniers temps au grand dam de nos responsables sportifs. Ces derniers s’étonnent d’ailleurs sur la marginalisation de tels diplômés dont les compétences n’échappent à personne. Certains d’entre eux, peut-être plus chanceux, ont pu se frayer un chemin dans les pays arabes. Ce n’est pas le cas de la grande majorité qui, faute de mieux, doivent passer par les «plateaux-TV» pour espérer trouver un club. Une situation apparemment «dramatique» du fait que les clubs de notre championnat d’élite n’en veulent pas ; ce qui reste problématique pour notre football qui peine à «caser» ses techniciens. Cela pose avec acuité le problème de l’avenir de ces entraîneurs algériens. Notre championnat national n’a d’élite que le nom d’utiliser des entraîneurs étrangers avec en force les Français, les Tunisiens et les Marocains avec le même nombre (02). Nos techniciens, comme nos joueurs locaux avec l’équipe nationale, demeurent des spectateurs. C'est-à-dire des chômeurs alors qu’ils ont prouvé, par le passé leur savoir-faire et leur compétence. On ne doit pas les sous-estimer et les laisser en rade surtout avec leurs «bagages» (diplômes). C’est incroyable comment les choses se déroulent chez nous sans que personne ne «bouge le petit doigt». Avec la nouvelle saison qui se profile à l’horizon, on constate que sur les 16 équipes qui composent la Ligue-1, dix sont des étrangers. Là, il y a lieu de «tirer la sonnette d’alarme», on a largement dépassé la moyenne tolérée, même si l’on n’a aucun repère sur la question. Indirectement, on est en train de tout remettre en cause. C’est à dire que personne ne veut pas faire confiance aux techniciens algériens formés au niveau de l’ISTS, comme c’est le cas avec nos joueurs. On fait tout pour les discréditer. Ce qui reste inexplicable c’est que nos clubs de première ligue sont financés exclusivement —ou presque— par les pouvoirs publics. Dans ce cas, pourquoi les laisse-t-on signer avec les entraîneurs qu’ils choisissent et de surcroît venus de France, payés en devises, «rubis sur ongles». On sat bien qu’ils sont endettés jusqu’au cou et que la plupart de leurs joueurs sont contraints de recourir à la CRL (Chambre de résolutions des litiges) pour être payés ou libérés pour un autre club dans l’espoir de connaître d’autres sensations, même si, au fond, ils ne sont pas sortis de l’auberge comme l’on dit. Là, le rôle du MJS est important afin de réguler la situation de notre football qui semble n’en faire qu’à sa tête sans prendre en considération ceux qui le finance pour «survivre». Car, comme l’avait dit un «ex-responsable» : «Si l’on appliquait la loi, tous les clubs ou presque mettraient la clé sous le paillasson». Ils doivent respecter la loi et leurs engagements vis-à-vis de nos responsables sportifs. Comme l’a chanté, Jacques Brel, «il ne faut pas jouer au riche quand on n’a pas le sou» !

Hamid Gharbi