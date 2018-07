La Suède célèbre ses joueurs

Jets de confettis et fumigènes sur un fond de musique électro à faire trembler les haut-parleurs au coeur de Stockholm. Les supporters suédois ont davantage célébré le parcours de leur équipe nationale au Mondial que pleuré l'élimination, après la défaite contre l'Angleterre samedi. «Nous sommes tellement fiers!» Malgré la défaite (2-0), la joie d'avoir vu la Suède accéder aux quarts de finale l'a emporté sur la déception pour les centaines de fans rassemblés devant les écrans géants d'un bar en plein air sur l'île de Djurgården dans la capitale. «Je suis assez satisfait après tout, ce sont nos premiers quarts de finale depuis 1994, donc c'est génial», a réagi à l'issue du match Emil Sarajlija. Place à une soirée festive pour le jeune homme, qui entend honorer une équipe dont il est «fier». «C'est un succès pour nous.» «L'Angleterre était une meilleure équipe, mais la Suède s'est bien battue!», a salué de son côté Fredrik Hagman venu supporter la sélection bleue et jaune entre amis. «Il n'y a aucune honte à avoir», poursuit le jeune homme de 25 ans. Avant le coup d'envoi, la confiance était pourtant au rendez-vous chez la plupart des supporters. «(2-1) pour la Suède», pariait Gösta Sundin, venu avec une dizaine d'amis regarder le match en terrasse. Cependant, le match lancé, les minutes s'écoulent et le jeu s'enlise...jusqu'au premier but anglais, à la trentième minute, signé Harry Maguire. «On ne l'avait pas vu venir lui!», commente à la mi-temps Joakim Flodin, confortablement installé dans son fauteuil. La tension monte : «On peut y arriver et même les dépasser», assure-t-il. En deuxième période, les occasions se présentent, la tentative de corner signée Marcus Berg à la 70’ relance les espoirs. Déjà célébré comme un but à Stockholm, le tir passe finalement au-dessus des filets de Jordan Pickford. Et à une minute de la fin du temps réglementaire, le coup franc avorté de Ludwig Augustinsson arrache les derniers espoirs dans les rangs suédois. Finalement, l'Anglais Dele Alli signera l'ultime but de la rencontre, à la 59’. Maillot bleu et jaune sur le dos, drapeau suédois sur les joues, Oscar Chappert est tout de même ravi du parcours de la bande de Janne Andersson : «Je les applaudis, ils ont fait une belle Coupe du monde», souffle-t-il.