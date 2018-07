Mondial-2018 : Le dernier carré

La France, la Belgique, l'Angleterre et la Croatie sont donc les quatre meilleures équipes au monde mais n'ont pas le temps de savourer, mardi et mercredi, c'est les demi-finales, et dimanche la finale. Demandez le programme. France-Belgique ouvrira le bal mardi à Saint-Pétersbourg (18h00 GMT) et Angleterre-Croatie c'est mercredi au Loujniki de Moscou (18h00 GMT). La finale est programmée à Moscou (Loujniki), le 15 juillet (15h00 GMT).



Nouvel ordre mondial



Pour le quatuor de survivants ,après 60 matches joués au total depuis le 14 juin, il y aurait déjà de quoi être fier. Car il y a du beau monde au tapis. L'Allemagne, championne du monde en titre, est sortie au premier tour. Les deux joueurs qui s'étaient partagés les dix derniers Ballons d'Or (5 chacun), Lionel Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo (Portugal) ont quitté le tournoi en 8es de finale. Tout comme l'Espagne, championne du monde en 2010.

Le dernier grand favori en lice, le Brésil de Neymar, a lui trébuché en quart de finale face à la Belgique (2-1). Pour ceux qui restent, tous les rêves sont permis. «On ne se le dit pas mais chacun pense qu'on peut être champion du monde", a admis sans détour le défenseur français, Lucas Hernandez.

Il avait deux ans quand son sélectionneur, Didier Deschamps, soulevait en tant que capitaine la Coupe du monde 1998 en France.

Gardiens des rêves



On parle souvent des attaquants, mais les gardiens se sont illustrés dans ce tournoi. L'Angleterre se désolait de collectionner les mauvais portiers alors qu'elle avait compté dans ses rangs Gordon Banks, auteur de «l'arrêt du siècle» face à Pelé au Mondial-1970. Mais ça y est, la malédiction semble vaincue, Jordan Pickford est là. Il avait été décisif dans une série de tirs au but face à la Colombie en 8es de finale et il a remis ça en quarts de finale face à la Suède. «Pour moi, Jordan est le prototype de ce que doit être un gardien moderne, il touche beaucoup de ballons, a salué son sélectionneur Gareth Southgate. En Premier League, c'est différent, il y a plus de centres dans la surface, ici on a besoin de qualités différentes, nous avons besoin de gardiens de sa trempe». Les autres équipes ne sont pas en reste, avec Hugo Lloris, brillant pour la France, et Thibaut Courtois pour la Belgique. Tous les trois jouent dans le championnat anglais, respectivement à Everton, Tottenham et Chelsea. Danijel Subasic, qui a traversé deux séances de tir au but en 8es de finale et en quarts avec la Croatie, joue lui à Monaco.



Tout le monde peut marquer



Qui a ouvert le score pour la France en quart de finale contre l'Uruguay (2-0) ? C'est Raphaël Varane, un défenseur. Qui a ouvert le score pour l'Angleterre en quarts de finale contre la Suède (2-0)? Harry Maguire, un défenseur. Tous les deux ont marqué de la tête d'ailleurs. C'est un paradoxe pour l'Angleterre, car on attendait un autre Harry, Kane, meilleur buteur de ce tournoi jusqu'ici (6 réalisations). «Maguire a été géant dans les deux surfaces», s'est réjoui Gareth Southgate. «Je suis ravi de l'état d'esprit qu'on a montré», s'est félicité le défenseur de Leicester. Ses fans anglais n'arrêtent pas de chanter «football is coming home». Mais ce «football revient à la maison» ne prendra vraiment tout son sens que si l'Angleterre, pays qui a inventé ce jeu, ramène la Coupe du monde.

Encore deux matches...