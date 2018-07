Prix international Myriam Makeba : Appel à candidature

Un appel à candidature pour la participation à la première édition du Prix international de la créativité «Myriam Makeba» a été lancé à l'adresse des créateurs africains, a annoncé l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), organisateur du prix.

Les candidats à ce concours international, ouvert aux artistes résidant en Afrique, doivent fournir, outre le projet artistique, des justificatifs d'identité et de résidence.

Les candidatures doivent être adressées à l'Onda par voie postale à l'adresse : 49 rue Abderrezak Halima, Bologhine (Alger) ou par é-mail à prix.myriam.makeba@onda.dz.

Les artistes justifiant d'un statut de réfugié pour cause de situations d’exception peuvent aussi participer à ce concours, précise l'organisateur qui a fixé au 31 août 2018 la date limite pour le dépôt des candidatures.

Le prix «Miriam Makeba» de la créativité artistique, sera décerné pour la première fois à Alger le 14 septembre prochain, aux meilleurs créateurs africains, toutes disciplines artistiques confondues.

Doté de «100.000 dollars», le prix

«Miriam Makeba», du nom de la chanteuse ethno-jazz sud-africaine, se veut un hommage à cette artiste anti-apartheid qui avait pris part, en 1969 à Alger, au premier Festival panafricain.

Né en 1932 à Johannesburg, Miriam Makeba, naturalisée algérienne en 1972, est une des chanteuses les plus illustres en Afrique et dans le monde. Engagée dans la lutte contre l'Apartheid, Makeba dénonce à travers ses chansons la ségrégation raciale et magnifient la tolérance, la liberté et le vivre-ensemble.

À l'écran, l'artiste est connue pour son rôle dans le film anti-apartheid «Come Back Africa» du cinéaste américain Lionel Rogosin.

Miriam Makeba s'est éteinte en exil à l'âge de 76 ans, en 2008, trois ans après avoir mis fin à sa carrière artistique.