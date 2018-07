Note de lecture, L’année miraculeuse, de Mohamed Magani : Déchirement, traumatisme et retour à la vie

«L’année miraculeuse» un roman de 334 pages publié par les éditions Chihab de Mohamed Magani. Ce dernier relate des récits de vies qui s’entremêlent, ayant pour décor principal les villes d’Alger et d’Amsterdam, inspiré des différents voyages de l’auteur et de ses références littéraires.

C’est l’histoire absurde de Smail et de Lotfia dont la rencontre fortuite dans un aéroport a abouti à une relation amicale et amoureuse. Smaïl, un haut cadre de l'administration, est démis de ses fonctions dans le milieu des années 1990. Cet échec professionnel qui lui a imposé un tout autre mode de vie, se double d’un divorce suite auquel il échoue à Amsterdam où il mènera une vie monotone de jeune retraité. En quête de reconstruction, dans une aventure rocambolesque, un coup de foudre à l’aéroport emporte Smaïl, qui s’empare inconsciemment de la valise d’une jeune femme séduisante au visage familier dans l’espoir de la revoir. La propriétaire de la valise volée, Lotfia, qui s’avère être une ancienne collègue de Smaïl, est une femme à bout de nerfs qui a dû quitter l’«administration rigide» pour s’installer en France. Son couple ayant volé en éclats, Lotfia se retrouve abandonnée par son mari français qui la prive, sous la menace d’expulsion de France, de voir son enfant unique. Tout en continuant à chercher à revoir son fils, elle décide de s’installer à Amsterdam. Réunis aux Pays-Bas, les deux anciens collègues vont alors se lancer dans une quête d’eux-mêmes et de l'amour pour recoller les puzzles. L’amour pour Lotfia, permet à Smail de tourner la page sur sa vie conjugale et de bureaucrate démis de ses fonctions pour ouvrir une autre pleine de promesses centrée sur l’avenir.

Quant à Lotfia, son amour maternel lui donne espoir en des lendemains meilleurs. Si ces histoires semblent se dérouler et se suivrent naturellement, elles confrontent également des univers et des modes de vies différents : Amsterdam, la ville de la tolérance par excellence, épargnée des troubles, et Alger vécue comme un souvenir chargé de traumatismes et de déceptions. À travers son roman, Mohamed Magani nous embarque dans trois vies sans fin qui donnent le tournis dès les premières pages. La première vie concerne la rencontre mal entamée, entre Lotfia et Smaïl, une femme et un homme «mal en point» tous deux : la trame du roman semble tracée. La deuxième, non moins motrice, nous fait découvrir assez vite Smaïl, ex-haut fonctionnaire précipité au bas de l’échelle sociale dans le sillage de la chasse aux cadres déclenchée en 1996, et Lotfia qui se trouve à Amsterdam dans un seul but, une quête désespérée. Et la troisième vient de manière subreptice, puis de plus en plus insistante, s'imbriquer aux deux premières, elle définit les contours d'un procès «Camus contre Camus». À l’image de ces trois spirales qui s’imbriquent, l'auteur nous fait passer d'une vie sans fin à une autre en douceur, jusqu'à épouser leur mouvement : Lotfia et Smaïl arriveront-ils à surmonter le poids du passé, les traumatismes et les blessures de leur existence ? Le procès

« Camus contre Camus » s’invite dans leur relation et l’alimente même dans une fin absolument inattendue et inédite. Il y a lieu de rappeler que La faille du ciel est le premier roman de Mohamed Magani publié en 1987. Il a également publié des études sur l'histoire, la sociologie et l’enseignement chez Ibn Khaldoun ainsi que des recueils de nouvelles en anglais. Depuis 2006, l’auteur enchaine les romans «Scène de pêche», «La fenêtre rouge», «Rue des perplexes», et «Quand passent les âmes errantes».

Sihem Oubraham