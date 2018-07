Théâtre régional d’Oran : Diversifier les ressources

La stratégie de diversification des ressources financières mise en place par la direction générale du théâtre d’Oran commence à porter ses fruits.

En effet, six sur les huit productions validées par le Comité artistique de lecture au titre de l’année 2018 ont été financées par les recettes de l’année 2017 a confié à notre journal, le directeur du théâtre régional Abdelkader-Alloula, M. Morad Senouci.

À ce propos, l’on croit savoir que l’institution a réalisé 5 millions de DA de bénéfice net au cours de l’exercice écoulé. «Dans notre démarche, nous avons opté pour la programmation d’un seul concert de haut niveau par mois dont les recettes nous permettent de couvrir les charges inhérentes à l’activité théâtrale. Exemple, tous les frais et dépenses du mois de ramadan ont été couverts par les gains des deux concerts.

Ceci nous a permis d’assurer notre mission de service public. Ainsi, 11 troupes venues d’autres régions de l’Algérie ont pu se produire au théâtre d’Oran grâce à l’argent de ces deux concerts. Le même principe nous l’avons adopté pour les spectacles enfants. Les recettes générées des activités dédiées aux enfants réalisées pendant les vacances scolaires de décembre et mars seront reversées dans les productions pour enfants. Ainsi, les enfants auront droit cette année à deux nouveaux spectacles dont l’un de type marionnettes. De la sorte, l’enfant devient un partenaire et un participant à la production et nous voulons que les familles le sachent», explique notre interlocuteur. Ce dernier estime, tout de même que «ces premiers fruits sont loin d’être importants et demeurent fragiles, mais en même temps, très encourageants pour le théâtre d’Oran afin de poursuivre sa stratégie. «Nous avons commencé par les recettes avant de viser les sponsors et les mécènes dans une prochaine étape», a-t-il déclaré.

Concernant les six productions financées par les recettes, il s’agit du spectacle de rue «El herraz», un autre dans la catégorie «improvisation» coproduit avec l’association Dromadaire, un spectacle de chorégraphie, du « théâtre interactif» coproduit avec l'association Santé Sidi El Houari (SDH), un spectacle de marionnettes «Pinocchio», aussi un monodrame appelé «El Fahla». Pour ce qui est du calendrier des nouvelles productions, l’on croit savoir de notre interlocuteur que le spectacle des marionnettes sera lancé le 20 juillet prochain afin d’être prêt vers le 15 septembre prochain. Deux autres projets démarreront le 1er août. Quant à l'adaptation de la pièce théâtrale italienne «Arlequin, le valet des deux maitres» qui sera coproduit avec le Théâtre national algérien (TNA), son lancement est prévu vers le 15 septembre prochain. Enfin le théâtre interactif sera entamé en octobre. Le directeur du théâtre Abdelkader-Alloula a décidé de soutenir l’année prochaine un projet «Alloula». L’association Istijmam avec la collaboration de la fondation «Abdelkader-Alloul » vont monter

«El Ajwad» et ont sollicité le théâtre d’Oran pour être partenaire. Il est fort de constater que depuis l’arrivée de la nouvelle direction, le théâtre d’Oran tente de s’imposer comme l’un des principaux animateurs de l’activité culturelle à Oran avec l’ONCI.

Plus qu’un théâtre, l’Opéra d’Oran est en train de retrouver sa véritable vocation… L’institution propose au public oranais des concerts de chants lyriques, de grandes pièces théâtrales dans les deux langues nationales, des stand-up, du ballet artistique, de la chorégraphie et des spectacles enfants.

Derrière cette nouvelle dynamique, une stratégie bien étudiée et un travail d’équipe. L’objectif selon le directeur de cette institution est «d’abord changer l’image du théâtre et le rendre à sa ville et sa city, et nous considérons que cela a été fait. Développer une nouvelle relation envers le public, et c’est aujourd’hui le cas étant donné que ce dernier est présent à chacune de nos activités.

Nous avons aussi levé quelques contraintes et réglé certains problèmes qui, auparavant, pouvaient empêcher les gens d’aller au théâtre», confie le responsable.

