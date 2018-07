Partenariat université-entreprise : Favoriser le transfert de savoir-faire

Une convention de partenariat a été signée entre Lafarge Sacs, filiale de LafargeHolcim Algérie, et l’université Mohamed-Bachir-El-Ibrahimi de Bordj Bou-Arréridj. La cérémonie s’est déroulée, en présence du wali, des autorités locales de la wilaya, de l’inspecteur de la wilaya, accompagné de son comité exécutif et de la quasi-totalité du staff universitaire. En effet, on constate, ces dernières années, que le gouvernement a affiché sa pleine volonté pour booster la croissance économique, surtout hors hydrocarbure. Donc, pour concrétiser cette volonté sur le terrain, il est nécessaire de renforcer en premier lieu la coopération entre l’université et l’entreprise. Parce que ce partenariat constitue la pierre angulaire de la modernisation de l’enseignement supérieur et du développement de l’industrie.

M. A. Z.