Sétif : 700 foyers raccordés au réseau de gaz de ville

La récente sortie du wali de Sétif dans les communes montagneuses de la daïra de Maoklane, a permis d'une part, de mesurer la dynamique du développement local dans ces contrées de la zone nord de la wilaya mais aussi de lancer de nouveaux projets et de mettre en service des réalisations qui n'ont pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction des populations.

La visite de travail et d'inspection effectuée en ce mois de Ramadhan par M. Nacer Maskri dans ces deux communes a été révélatrice vu l'intérêt consenti par les pouvoirs publics qui a permis aux habitants de cette daïra d'aller au contact direct du premier responsable de cette wilaya qui fait de la proximité son cheval de bataille. Ecoutant les uns avec attention, il a fait valoir dans un langage franc et direct la responsabilité qui incombe à chacun dans une situation ou la démocratie participative ne doit pas relever d'un vœu pieux, il ne manquera pas de faire état des efforts qui sont consentis par l'Etat pour l'amélioration des conditions de vie du citoyen. C'est à ce titre qu'il inspectera le siège de la Protection civile de Maoklane et lancera les travaux de la route reliant le chemin communale 111 à l'agglomération de Lagagna sur 6 km à l'effet d'aller d'avantage dans le sens du désenclavement des populations et procéder à l'inauguration de la subdivision des travaux publics qui sera l'impact attendu sur l'entretien du réseau et particulièrement toutes ces voies qui ont été réalisées sur ces hauteurs.La visite du stade communal où le wali a reçu toutes les explications nécessaires, il s’est entretenu longuement avec les jeunes, et a laissé place ensuite à un autre secteur non moins important, celui du logement avec l'inspection à cette occasion du projet de réalisation de 160 logements publics locatifs qui consolide ainsi le programme conséquent d'un autre segment non moins important , l'habitat rural qui suscite une profonde adhésion des populations dans cette daïra.

Mais pour la commune de Maoklane, la cerise sur le gâteau a été sans nul doute, la mise en gaz en ce mois de Ramadhan et dans un climat de joie intense, de pas moins de 700 foyers au niveau des agglomérations de Laagaguine, Zrour et Ouled Bouaroura qui n'attendaient pas mieux qu'une telle réalisation en pareil moment dans une wilaya où le gaz naturel dans sa stratégie de densification a atteint les coins les plus reculés.

Une joie d'autant plus ressentie avec le lancement des travaux qui permettront de relier Gariet Lagaguine à la RN 75 et ouvrir ainsi toute cette contrée sur le progrès.

Dans une wilaya ou le taux de couverture en gaz naturel a atteint 95%, le wali accompagné du directeur et des cadres de la SDE et du gaz, a procédé au lancement des travaux d'alimentation en gaz naturel de l'agglomération de Tazemourt pour 150 foyers et a inspecté plusieurs projets d'alimentation en eau potable et de route notamment celle reliant le CEM de Ouled Yahia et la localité de Rehib, avant de visiter le siège de la Sûreté urbaine de Tizi n’Braham.

F. Zoghbi