Habitat : La joie d’obtenir un toit

C'est ainsi que pas moins de 160 familles résidant dans des habitations précaires dans les localités d'El-Kous, Ali-Khemiri et Mohamed-Khalout, relevant de la commune de Chatt (El-Tarf), ont été relogées dans des appartements neufs situés sur le territoire de cette collectivité. L'opération de relogement a vu la mobilisation de différents services, à savoir ceux de la Protection civile, travaux publics et de la commune.

Les constructions précaires et insalubres érigées sur lesdits sites ont été démolies juste après leur évacuation, alors que l'assiette foncière sera affectée à la réalisation de nouveaux projets (équipements publics et logements), a-t-on indiqué. Le directeur local du logement, Benhacine Mohamed, a rappelé, par ailleurs, que 1.962 logements sociaux et aides à l'habitat rural ont été attribués, mercredi dernier, dans cette wilaya frontalière, à l'occasion de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse. Une autre opération de distribution de 340 logements sociaux au niveau des communes de Besbes, Ain Kerma et Boutheldja, est prévue, a-t-il déclaré, lors de la commémoration des événements du 20 août. Selon la même source, 611 logements seront attribués dans les communes de Besbes et El Chatt, le 20 septembre prochain, coïncidant avec la fête de l'Achoura, 1.243 autres LPA à El Kala, Ben M'Hidi et Ain Assel, lors de la célébration du 1er Novembre et enfin 1.036 logements LPA seront, notamment attribués à Sidi Belgacem, lors des événements du 11 décembre. Plus de 10.000 logements sont en cours de réalisation à travers différentes localités de la wilaya d'El Tarf. Mercredi dernier, c'était le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, qui avait présidé une cérémonie de distribution de 1.962 logements sociaux locatifs (LPL) et d'aides à l'habitat rural dans la wilaya d'El Tarf, dans le cadre de la célébration du double anniversaire de l'Indépendance et la Jeunesse.

Dans une ambiance particulière, le ministre accompagné des autorités locales, civiles et militaires et de nombreuses familles, avait remis les clés de 980 LPL répartis à travers les communes d'El Kala (144), Dréan (488), Bouhadjar (218) et à Echatt (160), dans le cadre du programme de résorption de l'habitat précaire (RHP). Selon les explications fournies sur place, cette opération a ciblé les agglomérations relevant de la commune d'Echatt, El Kous, khalout Mohamed et Khemiri Ali. Parallèlement à cette opération, le ministre a également remis 982 décisions d'aide à l'habitat rural répartis sur 20 communes de la wilaya d'El Tarf. Cette opération sera suivie d'une autre, portant sur la distribution de 340 logements, le 20 août 2018, dans 3 communes, Besbes, Ain Kerma et Bouteldja, ainsi qu'un total de 2399 unités, à l'occasion de fêtes religieuses et nationales.

A El Bayadh, 1.000 aides à l'habitat rural devraient être distribuées avant la fin de l'année en cours à travers la wilaya, a-t-on appris du directeur local de l'habitat. Selon Yacine Khoukhi, les services de sa direction n'attendent que la remise des listes définitives des bénéficiaires, élaborées par les commissions des 22 communes de la wilaya, pour procéder au versement de ces aides d'un montant de 700.000 DA chacune. Les services communaux finalisent actuellement les listes des bénéficiaires avant que ne soit entamée la phase de la préparation des décisions d'octroi de ces aides, a-t-il déclaré. M. Yacine Khoukhi a, par ailleurs, précisé que sa direction a réservé un quota de 45 aides pour chacune des communes de la wilaya. L'objectif est de permettre aux citoyens de construire leur propre habitation et de les stabiliser dans leurs zones rurales respectives. Par ailleurs, il a été procédé jusqu'à présent à la création de 4.000 lots destinés à l'auto-construction dont 3.000 dans la seule commune d'El Bayadh, indiquent les services de la wilaya.



Démolition des constructions illicites



Quant à Sidi Bel-Abbès, c'est une opération de démolition de constructions érigées illicitement durant les années 2017 et 2018, qui sera lancée le mois d'août prochain, au chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris du chef de la daïra de Sidi Bel-Abbès «Toutes constructions illicites érigées en 2017 et 2018 seront démolies à partir du mois d'août prochain.

Les citoyens doivent comprendre que ce genre de pratiques n'est pas la bonne solution pour bénéficier d'un logement social. Ils doivent respecter les lois et éviter la triche pour prétendre légalement à un logement social», a indiqué, à la presse, Abdelkader Sâadi. «Des milliers d'habitations illicites ont été construites ces deux dernières années afin que leurs propriétaires puissent prétendre à un logement social d'une façon illégale», a-t-il ajouté, tout en se montrant ferme que «toutes les dispositions légales et réglementaires seront prises pour éradiquer l'habitat précaires avant la fin de l'année 2019. Concernant la distribution de logements, le même responsable a assuré que «plus de 3.000 unités seront attribuées avant la fin de l'année en cours à travers les communes de la daïra dont 800 de type AADL, 500 de type participatif et prés de 2.000 de type locatif». Il a ajouté que ces attributions permettront d'atténuer la crise de logement dont souffre la daïra et d'enrayer définitivement l'habitat précaire en 2019. Le chef de la daïra de Sidi Bel-Abbès a invité les citoyens, à collaborer avec les instances concernées, pour lutter contre l'habitat précaire et les constructions illicites, ce qui permettra, a-t-il dit «aux demandeurs ayant déposé des demandes de logements sociaux dans les années 1998, 1999 et 2000 de bénéficier de toits décents».



Des commodités disponibles



Toujours pour améliorer les conditions de vie des citoyens, des commodités leur sont offertes. En effet, une enveloppe financière estimée à 600 millions DA a été mobilisée dans la wilaya de Mila par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour renforcer l'alimentation en eau potable dans 16 communes non approvisionnées à partir du barrage de Beni Haroun, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Ce montant, alloué dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, sera destiné à la réalisation de 26 opérations pour renforcer ces communes en matière d'alimentation en eau potable à travers le réaménagement des stations de pompage et des conduites d'eau, a précisé à l'APS, le responsable de l'information et de la communication de la wilaya, Abdennour Lebad. Selon ce même responsable, dans le cadre du soutien à ces communes, qui connaissent une augmentation de la demande en eau, surtout en été, les autorités de la wilaya, sur instruction du wali, Ahmouda Ahmed Zineddine, ont élaboré un plan d'urgence portant réalisation de 16 forages dont cinq sont en cours de construction, avec un montant total de 400 millions DA qui seront mis en service dans les plus brefs délais. Le programme consiste également en la réalisation de cinq transferts pour la distribution de l'eau potable à cinq communes, à savoir Chigara qui compte un total de 13.000 habitants répartis sur Chigara-centre, la mechta El Houari, Kikba, Lemsal, Bousafi, Ouarziz, Sfisfa et Makhat, a ajouté la même source. L'opération touche également, selon la même source, la commune de Tassadane Haddada (supérieure et inférieure), qui compte 18.826 âmes, la commune d'Ain Beida Harriche, 17.213 âmes, répartis sur le chef-lieu et les mechtas d'Oum Roubaâ et Ouled Achour, a-t-il détaillé. Dans la localité de Minar Zarza, 7.617 habitants sont concernés par ce projet qui ciblera Minar Zarza-centre, Ain Chetouane, Ain El Djanb, Boughanem, Dar Kedima et Ben Laouar, a-t-il fait savoir. Il a également ajouté que dans les localités d'Oued Athmania et d'Ain Mellouk, 3.375 personnes bénéficieront de cette opération relevant des zones de Chibane 2 et Draâ Tebal. L'étude relative à l'alimentation des 16 communes à partir du barrage de Beni Haroun, d'un coût de 13 milliards DA, avait été confiée à l'Agence nationale des barrages pour entreprendre les procédures d'appel d'offres afin de lancer le projet le plus tôt possible.