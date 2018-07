Plans de division confectionnés par des laboratoires étrangers : Les Oulémas capables d’y faire face

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a déclaré, samedi à Tipasa, que «l’islam n’a pas de nationalité», estimant que les oulémas algériens sont «parfaitement capables» de faire face aux plans de division ourdis par des laboratoires étrangers.

«L’Islam n’a pas de nationalité», a indiqué le ministre, soulignant que les Oulémas algériens «ont la particularité de bien assimiler le Coran et la Sunna, ce qui les rend parfaitement capables de faire face aux plans de division ourdis par des laboratoires étrangers». «Les risques liés à l’activité de laboratoires étrangers visant à semer des idées non conformes au référent religieux algérien existent. Le but étant de déstabiliser le pays et d’inciter à la Fitna (discorde)», a averti le ministre dans une déclaration à la presse, en réponse à une question de l’APS, à l’issue de la cérémonie de clôture de la saison du Centre culturel islamique. Ces laboratoires «très dangereux», a-t-il dit, «ont remis à jour les plans de division des Etats islamiques»et ce, «par une tentative de leur introduction (via les plans de division) en Algérie», a-t-il soutenu. S’appuyant sur le discours du Président de la République, à l’occasion de la journée du Savoir (16 avril), dans lequel M. Abdelaziz Bouteflika faisait état d’une «réelle volonté de la part de laboratoires étrangers de relancer des plans pour diviser la Nation, déchirer le monde musulman et inciter aux guerres et à la fitna», Mohamed Aissa a souligné que «l’Algérie refuse (plans de division), car elle possède un référent religieux sur lequel il est impossible de revenir». Il précisé à ce propos que «nous préservons toutes les doctrines religieuses, dont l’Ibadhisme, conformément à la ligne des Oulémas algériens, dont Cheik Ben Badis, Bachir El Ibrahimi et autres savants de renom». S’exprimant au sujet de ces sectes, exploitées comme outil de division, le ministre a assuré qu’il «ne vise aucun groupe religieux donné, car il en existe beaucoup et plus que l’on imagine», soulignant, néanmoins, que son département ministériel «œuvre de concert avec tous les organes de l’Etat et de cellule de réflexion et de prévention, en vue de sensibiliser l’opinion publique, afin qu’elle ne soutienne pas ceux qui veulent déformer la religion». Estimant que la préservation du «juste milieu et de la modération» est l’affaire de tous (institutions sécuritaires et Armée nationale populaire y compris), le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a appelé l’élite nationale, les Oulemas et les journalistes à faire face à ces «idées étrangères». «Il faut être fier des Oulémas algériens et de leurs contributions qui ont porté au plus haut la voix de l’Islam», a-t-il ajouté, citant, entre autres, Mohamed Ben Daoud L’msili, qui fut le premier à expliquer «Sahih El Boukhari» et Houd Ben Mohamed El Ourassi qui fut avec l’Imam Attabari, le premier à expliquer le Coran. «Les Algériens ont porté l’Islam jusqu’en Andalousie, aux frontières de la France, à Vienne (Autriche) et en Afrique», a-t-il observé, soutenant que «l’Islam n’a pas de nationalité et que le Coran est Un et la Sunna Une», et que leurs «défenseurs les plus farouches ne sont pas des arabes».



Accusations contre l’imam de Toulouse : « Allégations mensongères. »



Le ministre a qualifié les accusations d’antisémitisme dont fait l’objet l’imam de la mosquée de Toulouse (France), l’Algérien Mohamed Tatai, «d’allégations mensongères». «Cet imam n’est pas un envoyé du ministère des Affaires religieuses, mais relève plutôt de l’institution de la mosquée de Paris» a indiqué M. Mohamed Aissa dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de clôture de la saison du Centre culturel islamique. «L’imam Mohamed Tatai est le fils d’une famille d’Oulémas, dont l’éducation ne lui permet pas d’être à l’opposé des valeurs du pays qui l’accueille», a-t-il ajouté. Le ministre a souligné, en outre, que le recteur de la Mosquée de Paris a disculpé l’imam Tatai des accusations portées à son encontre, à savoir pour «antisémitisme» et pour «non respect de la démocratie», comme rapporté par certains médias. M. Aissa a appelé, à ce propos, certains médias occidentaux à «cesser leur propagande au profit de tout ce qui porte atteinte à l’islam et à ses symboles, à travers ce type d’accusations», soutenant que la mosquée de Toulouse «est connue pour sa modération». Concernant le relèvement du quota des Hadjis algériens, le ministre s’est dit être dans l’attente de ce qui en découlera des déclarations du ministre saoudien du Hadj qui avait fait référence à une organisation du rite de Mina par étapes afin d’orienter la demande. M. Mohamed Aissa a précisé qu’à travers cette nouvelle organisation, il est exigé de «garantir aux hadjis les conditions de séjour dignes aux hadjis, tout en leur permettant d’installer des matelas dans les couloirs, sans encombrer les lieux ou gêner qui que ce soit», sans quoi, a-t-il dit, «on va réitérer l’expérience de l’année dernière, afin d’éviter aux hadjis les problèmes des bousculades».



93 cas d’agression sur des imams depuis 2016



Quelque 93 cas d’agressions sur des imams, dont une majorité hors mosquées, ont été enregistrées par les services du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs à l’échelle nationale depuis 2016, a dévoilé le ministre, tout en minimisant la gravité de ce genre de comportement. Le nombre d’agressions enregistré en deux années et demie «n’est pas aussi grave que certains veulent le prétendre», a indiqué le ministre qui répondait à une question de l’APS, précisant que ce genre de comportement ne prête pas à inquiétude vu le nombre élevé des mosquées, soit 17.000 recensées à l’échelle nationale. «Une majorité de ces cas d’agressions relèvent d’affaires personnelles et ont eu lieu en dehors des mosquées, ou alors pour des malentendus, comme ce fut le cas pour un imam de la wilaya de Skikda agressé par une personne qui se croyait visée par l’un de ses prêches», a expliqué M. Mohamed Aissa, tout en assurant que «justice a été rendue à tous les imams agressés». Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a, néanmoins, appelé à méditer au sujet d’un fait qu’il a jugé «grave», à savoir, a-t-il dit, l’«agression d’imams à l’intérieur des mosquées, sans considération aucune à la sacralité des lieux», estimant que cette situation nécessite «une intervention pour protéger la mosquée et l’imam dans le cadre des lois de la République». M. Mohamed Aissa a fait état, à ce propos, de la mise en place d’un atelier par le ministère de la Justice en vue de l’introduction d’articles de lois destinés à protéger l’imam durant l’exercice de ses fonctions, avant d’appeler les imams algériens à se départir de leurs idéologies politiques, quand il s’agit d’endosser leur rôle d’imam modéré. «Il n’est pas interdit à l’imam d’exercer la politique en dehors des mosquées, mais ils est tenu, en contrepartie, de promouvoir un discours préservant l’unité et la stabilité du pays», a estimé, à ce propos, M. Aissa. Interrogé au sujet de la lettre dans laquelle 23 imams d’Alger se sont plaints d’un inspecteur travaillant à la Direction des affaires religieuses de la même wilaya, le ministre a déclaré qu’il a ordonné la «constitution d’une commission d’enquête présidée par l’inspecteur général du ministère». «La commission aura à écouter toutes les parties, avant l’élaboration d’un rapport détaillé sur la base duquel seront prises les sanctions nécessaires à l’encontre de l’inspecteur mis en cause, si les accusations dont il fait l’objet s’avèreraient fondées», a indiqué M. Mohamed Aissa.