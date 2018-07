Convention-cadre entre les ministères de la santé et du tourisme : le thermalisme source de ressources

Dans le cadre de la promotion de la coordination et du travail consultatif entre secteurs visant à promouvoir la destination touristique de l’Algérie, le ministre du Tourisme de l’Artisanat, et le ministre de la Santé, de la Population de la Réforme hospitalière, ont présidé hier, une cérémonie de signature d’une convention cadre entre les deux secteurs. Le document a été paraphé par le Secrétaire Générale du ministère de la Santé, Said Harbane et le Secrétaire Général du ministère du Tourisme, Ahmed Kaci Abdallah. «Cette convention a pour objet de définir le cadre de partenariat entre les deux ministères permettant la valorisation et le développement du tourisme thermal, de soins et du bien-être «a déclaré le ministre du Tourisme de l’artisanat. Dans une allocution prononcée en cette occasion M. Abdelkader Benmessaoud a insisté sur la promotion du thermalisme, qui selon lui, présente l’un des segments importants du tourisme algérien susceptible de drainer des touristes et curistes. Le ministre a rappelé dans ce sens que le pays dispose de pas moins de 282 sites thermaux, dont 100 sont déjà exploités «Actuellement, 30 projets touristiques thermaux sont en cours de réalisation. Ces projets contribueront à la création de près de 2.000 postes d’emploi «explique le ministre. M. Benmessaoud a souligné ainsi l’intérêt accordé par le secteur du tourisme à cette activité à travers l’adoption de mesures de facilitation en matière d’investissement et d’intervention pour aplanir les difficultés financières qui entravent la réalisation de ces projets.

Il a, ce propos, a mis l’accent sur l’impératif de soutenir la formation au profit de ces stations thermales, en vue de renforcer la qualification de la main-d’œuvre spécialisée et de promouvoir les prestations touristiques.

D’autre part, le ministre a mis en avant la nécessité de multiplier les actions à même de permettre la promotion du tourisme dans le pays, rappelant dans ce cadre, la grande stratégie mise en place par le secteur pour relancer le tourisme en Algérie. «Le secteur œuvre à l’amélioration du service public et la promotion du niveau d’encadrement et les conditions d’accueil des touristes tout en en assurant une meilleure prestation de service avec des prix concurrentiels «, a-t-il dit.

De son côté, le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui a mis l’accent sur nécessité de promouvoir ce type d’activité «importante et vitale» pour le développement économique au regard de son important apport financier tout au long de l’année. Le premier responsable du secteur de la Santé a affirmé que son département s’engage de par cette convention à assurer une formation «de qualité» aux staffs médicaux activant à travers plusieurs stations thermales du pays. «Notre objectif principal est d’améliorer la qualité de service offerte aux clients, plus particulièrement, dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques», a noté M. Hasbellaoui. Il dira aussi, qu’en vertu de cette convention des sessions de formation continue seront prévus au profit des paramédicaux soulignant, à cet effet, que les hautes autorités du pays s’emploient à réunir toutes les conditions appropriées pour améliorer les prestations de santé publique et promouvoir les structures médicales à la satisfaction du citoyen.

Sarah A. Benali Cherif