Forum de la coopération sino-arabe : Dialogue politique et instauration d’un véritable partenariat économique

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, a affirmé que le forum sur la coopération sino-arabe avait contribué, depuis son lancement en 2004, à la consolidation des relations entre les deux parties dans tous les domaines.

Dans un entretien accordé, samedi dernier, à l’Agence chinoise «Chine Nouvelle» (Xinghua), à l’occasion de la célébration de l’Algérie et de la Chine du 60e anniversaire de l’instauration de leurs relations diplomatiques, M. Messahel a évoqué le forum sur la coopération sino-arabe dont la 8e réunion ministérielle se tiendra aujourd’hui à Pékin.

Depuis le lancement de cette initiative en 2004, «le forum a contribué comme mécanisme de coopération effective à la consolidation des relations entre les deux parties dans tous les domaines, ne se limitant pas à la concertation et au dialogue politique, mais comprenant l’instauration d’un véritable partenariat économique sino-arabe», a indiqué M. Messahel, soulignant la volonté politique de deux parties à poursuivre le renforcement des relations bilatérales entre la Chine et la Région arabe». Il a exprimé sa conviction que la 8e session du forum sera sanctionnée par la réussite et permettra de mettre en place un programme d’action pour les deux prochaines années, en adéquation avec les aspirations des peuples, indiquant que ladite session «intervient à un moment où la région arabe connaît plusieurs tensions sur les plans sécuritaire et politique et fait face à une séries de défis au niveau économique et développemental». Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a précisé que le forum abordera les questions du développement dans la région arabe et examinera la situation de la Syrie, du Yémen, de la Libye et de la Palestine. Il portera, en outre, sur les questions internationales d’intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière d’échange culturel et de communication humaine. Par ailleurs, il est prévu que les deux parties (chinoise et arabe) se réuniront, encore une fois, dans le cadre du forum susvisé pour faire un examen global et approfondi sur la consolidation de les relations de coopération bilatérale et le renforcement de la construction de «la Ceinture et la route», une initiative stratégique de développement lancée par le président chinois, Xi Jinping, s’articulant autour du contact et de la coopération entre la Chine et les pays de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, et portant sur deux axes principaux, à savoir «Ceinture économique de la route de la soie (d’une voie terrestre)» et «la route de la soie maritime». A noter qu’il y a également plusieurs mécanismes dans le cadre du forum, tels que la réunion ministérielle, la commission des grands responsables, le forum d’affaires, le forum sur la coopération sino-algérienne en matière d’énergie, le dialogue intercivilisationnel sino-arabe, le forum sur la coopération médiatique sino-arabe, le festival des arts arabes et autres. La réunion ministérielle se tient alternativement tous les deux ans une fois en Chine et une fois dans un pays arabe.