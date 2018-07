Porteur d’un message du Président Bouteflika : M. Messahel en visite officielle en Chine à partir de Mercredi

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, porteur d’un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue chinois, Xi Jinping, effectuera, les 11 et 12 juillet courant, une visite officielle en République Populaire de Chine, à l’invitation de son homologue chinois, M. Wang Yi, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le déplacement de M. Messahel en Chine coïncide avec la célébration du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette visite sera l’occasion pour les deux parties d’examiner, dans le cadre du partenariat stratégique global qui lie l’Algérie à la Chine, «les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage les relations bilatérales, de même que l’approfondissement de la concertation et l’échange d’analyses sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun», précise la même source. Auparavant, M. Messahel conduira la délégation algérienne à la 8e réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe, prévue à Pékin le 10 juillet 2018. Les délégations qui prendront part à ce Forum procéderont à «une évaluation de la coopération sino-arabe et examineront les moyens de son renforcement et sa promotion dans divers domaines», ajoute le communiqué.