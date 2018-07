Pour la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite le Gouverneur général des îles Salomon

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Gouverneur général des Îles Salomon, Frank Kabui, à l'occasion de la fête nationale de son pays. «La célébration de la fête nationale de votre pays est, pour moi, une occasion des plus agréables pour vous adresser mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple ami des Îles Salomon», a écrit le Président de la République, dans son message. «Je saisis cette heureuse circonstance pour vous renouveler ma disponibilité à explorer toutes les voies pour renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays», a ajouté le Président Bouteflika.