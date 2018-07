Commentaire : L’Algérie, pays des droits et des libertés

l Dans l’Algérie qui évolue résolument sur la voie du progrès, le choix de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, projet politique du Président de la République, se confirme de mieux en mieux, d’une part, comme garant de la stabilité, de l’autre, précurseur des droits collectifs et des libertés individuelles. «Le peuple algérien a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu'il entend préserver» est-il noté, rappelle-t-on, dans le préambule de la nouvelle Constitution révisée en 2016. Ce bref rappel sert à mettre en évidence tout l’attachement du pays, peuple et institutions, à la stabilité recouvrée après une décennie tragique où la barbarie terroriste semait mort et désolation partout sur le territoire national. Le retour de la paix a largement contribué à dynamiser davantage la consécration des réformes politiques initiées par le Chef de l’État, M. Abdelaziz Bouteflika, et qui sont en rapport avec le renforcement de l’État de droit et la promotion des libertés. Des réformes venues conforter le choix irréversible de la société algérienne aspirant à plus de libertés et à davantage de promotion de la pratique démocratique. C’est à telle enseigne que l’échiquier politique foisonne aujourd’hui de formations politiques, dont le nombre se compte par dizaines, partageant, dans leur quasi-totalité, l’ambition de servir l’Algérie dans l’unité et la cohésion de ses rangs. Réalité indéniable, le multipartisme constitue cette donne politique ayant nettement progressé en Algérie, et ce en termes de représentation au sein des institutions élues. La 8e législature de l’APN, la première à être élue à l’ère de la nouvelle Constitution de 2016, compte en son sein des représentants du peuple issus de plus d’une trentaine de partis politiques, en sus, bien sûr, du groupe des indépendants. Elle a consacré de ce fait une évolution institutionnelle historique en Algérie. À noter la fulgurante accession de la gent féminine en termes de représentations au sein des Assemblées élues. Là encore, le pays occupe la tête du podium à l’échelle arabe et africaine. L’action législative a été quant à elle consolidée par une série de nouveaux amendement introduits dans la Constitution de 2016. D’autre part, et eu égard à leur nombre dépassant les 100.000 associations, notamment celles à caractère non gouvernemental, la société civile jouit d’une promotion certaine de son rôle, et ce depuis la mise en œuvre des dispositions contenues dans deux nouvelles loi adoptées en 2012.



La démocratie participative, une réalité



La société civile pèse de plus en plus. Autrement dit, elle a son mot à dire dans la prise de décision suivant le principe d’encouragement de la pratique de la démocratie participative. Quant aux organisations syndicales, leur nombre dépasse les 70 et leur action ne fait l’objet d’aucune restriction, à tel point qu’il existe des syndicats autonomes qui versent dans l’excès. De remarquables avancées dans le domaine des droits de l’homme ont été enregistrées dans le sillage des réformes entreprises sous l’égide du Chef de l’État. La Constitution souligne, à ce titre, que «les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis (…) ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération, pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité». Un Conseil national des droits de l'homme (CNDH) est institué. Cette institution «assure une mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière de respect des droits de l'homme». En somme, la promotion des droits de l’homme et des libertés individuelles et collectives en Algérie est une réalité depuis l’avènement de la Réconciliation nationale ayant permis l’aboutissement de toutes ces reformes politiques initiées par le Président de la République. Une réalité qui ne pourrait en aucun cas être remise en cause par certaines officines étrangères qui ont tendance à verser dans la généralisation abusive, voire de la calomnie, s’en prendre à l’Algérie et s’attaquer aux symboles de son État.

Karim Aoudia