Théâtre : Jazaïri oua Fakhour en tournée à travers l’ouest du pays

La pièce théâtrale «Djazaïri wa fakhour» (Algérien et fier de l’être) produite par l’association culturelle «El Amel» d’Oran sera en tournée, dès ce mois de juillet, à travers plusieurs wilayas de l’Ouest du pays, a-t-on appris, lundi, du président de cette association.

Cette œuvre qui a connu un franc succès auprès du public, retrace la vie d’un jeune algérien résidant en France qui décide de retourner définitivement au pays car ne pouvant plus supporter la vie difficile à l’étranger et les phénomènes du racisme et de la marginalisation, explique le dramaturge Mohamed Mihoubi, campant le rôle principal de cette pièce. «Djazairi wa Fakhour» sera présentée avec une nouvelle approche scénique, scénographique et des nouvelles adaptations du contenu et des textes traitant de l’émigration clandestine en prenant en compte les évolutions conjoncturelles de ce drame humain.

La pièce, écrite et mise en scène par Mohamed Mihoubi, a déjà été présentée au Maroc en 2008 et en France en 2010. Elle sera présentée dans dix wilayas de l’ouest du pays, en application de la convention signée dernièrement entre le ministère de la culture et l’association «El Amel», a indiqué le président de cette dernière.

La tournée sera entamée ce mois de juillet, à l’occasion de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse et prendra fin en décembre prochain, a-t-on ajouté.