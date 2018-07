À l’occasion de la Fête de l’indépendance : Journées culturelles algériennes à Toulouse

Le consulat d'Algérie à Toulouse (France) a organisé du 5 au 7 juillet les Journées culturelles algériennes, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Un riche programme a été tracé à cette occasion avec des activités variées portant sur divers thèmes en relation avec la culture algérienne.

Cette manifestation est consacrée notamment à une exposition intitulée «Richesses de l'artisanat» qui met en avant les bijoux traditionnels des Aurès et de Kabylie, ainsi que les robes de Kabylie, de Constantine, de l'Oranais et de l'Algérois.

L'autre activité porte sur les «produits du terroir" consacrée à la figue, le couscous ou la datte. Les richesses touristiques étaient également au menu de cette manifestation, dont les activités se sont déroulés sur trois jours.

Le programme comprenait également, des expositions de peinture, de sculpture et modelage d'argile, en plus d'un récit de poésie et d'un sketch.

Un atelier de calligraphie, des récits de poèmes et des chants patriotiques de la lutte de Libération nationale, ainsi qu'une conférence-débat sur les «artistes de la Révolution» ont marqué ces journées culturelles algériennes.