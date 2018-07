Apport de l’Algérie à l’édifice universel : Les quatre piliers du vivre-ensemble de Firmus de Taghaste à l’Emir Abdelkader

Pour ceux qui ne le savent pas encore, l’Algérie n’est pas seulement une terre d’art et d’histoire, pour ne pas dire un des berceaux culturels de l’humanité, c’est aussi une terre où la notion de paix et de concorde a toujours existé, car elle a non seulement reçu, mais aussi apporté, énormément à la civilisation humaine.

En marge de la Journée mondiale du savoir-vivre ensemble en paix célébrée pour la première fois le 16 mai dernier et qui a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 2017 et initiée par un Algérien bien de chez nous, en l’occurrence Cheikh Khaled Bentounès, président d’honneur de l’Association internationale soufie alawiyya (AISA), basée à Mostaganem, il est bon de se rappeler qu’au moins deux autres Algériens, d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’un Suisse installé en son temps dans notre pays —à savoir Firmus de Thagaste (Souk Ahras), l’émir Abdelkader, Henri Dunant et Cheikh Bentounès lui-même, se sont respectivement et brillamment illustrés dans la construction –précisément à partir du territoire algérien— de la paix et de la concorde à l’échelle universelle et ce, à travers plus précisément les concepts universels de droit d’asile, droit positif humanitaire et vivre-ensemble. En procédant chronologiquement, le premier personnage cité, Firmus de Thagaste, fut à l’origine du fameux «Edit de Firmus» sur le droit d’asile, document signé aux environs de l’an 289 ap. J.-C. par l’empereur romain Maximien Aurélius Valérius Hercules. Le deuxième personnage cité, L’Emir Abdelkader, fut quant à lui, par ses faits et gestes, à l’origine de la Convention de Genève, garantissant les droits des prisonniers de guerre, convention actuellement toujours en vigueur. Henri Dunant, pour sa part, fut à l’origine du droit humanitaire et, par la même, le fondateur de la Croix rouge internationale. Enfin Cheikh Bentounes, président d’honneur de l’Association internationale soufie alawiyya (AISA), basée à Mostaganem, est, pour ce qui le concerne, à l’origine du projet ayant été récemment adopté par les Nations unies, à savoir la Journée mondiale du savoir-vivre en paix, qui sera désormais célébrée le 16 mai de chaque année.

Pour en revenir au parcours de chaque personnage en question, et des textes de loi qu’ils ont inspiré, dont ils ont été à l’origine ou les initiateurs, commençons par Firmus de Thagaste (Souk Ahras) et le fameux édit sur le droit d’asile —politique et religieux— dont il a été l’inspirateur et porte le nom.

On a ainsi pu savoir, au gré de recherches documentaires effectuées sur la question du droit d’asile, que c’est dans un ouvrage intitulé le «Dictionnaire historique d’éducation» de Jean-Jacques Filassier (1818), qu’un des plus grands personnages de la Grèce antique, Epaminondas, rapporte, au chapitre intitulé «Vérité» du dictionnaire, le cas de Firmus, évêque de Thagaste qui donna, grâce à son courage, son nom à un édit international sur l’inviolabilité des lieux de culte et l’exterritorialité des représentations étrangères.



De l’humanisme de l’émir Abdelkader



Quelques siècles plus tard, c’est au tour de l’Emir Abdelkader d’inspirer la Convention de Genève en reconnaissant et, par la même, en définissant en 1837 le droit des prisonniers et des blessés de guerre ; et, en définitive, en élaborant en 1843 un décret militaire approuvé par les chefs et les dignitaires des tribus ainsi que les oulémas, décret interdisant la pratique de la torture sur les prisonniers de guerre et leur liquidation physique. Mieux encore, le même document législatif concède les droits moraux aux prisonniers, permettant par la même, aux curés de leur rendre visite dans les camps de détention. Et, d’ailleurs, rien de tel, pour attester de l’humanisme de l’émir, que cette lettre du général de Saint-Arnaud adressée à sa famille : «Abdelkader nous a renvoyés tous nos prisonniers sans conditions d’échange. Il leur a dit : « Je n’ai pas de quoi vous nourrir ; je ne vais pas vous tuer, je vous renvoie ». Il fait des prisonniers à partir de 1833. Il charge sa mère et son épouse de s’occuper des femmes détenues et de veiller personnellement à ce que leur séjour soit le moins rude possible et leur honneur protégé ». Tous ces faits se sont produits 27 ans avant l’approbation de la première Convention de Genève —en 1864— pour l’amélioration du sort des militaires blessés, convention qui jette les bases du droit international humanitaire.

Cependant, ce qui est plus important dans le legs laissé par l’Émir, c’est cet engouement qu’il avait pour le droit positif humanitaire concrétisé par le fameux décret de 1843. Dans ce texte de loi, il est expressément énoncé que «tout soldat de l’Émir ayant un prisonnier français ou chrétien en sa possession est tenu pour responsable de la façon dont il (ce prisonnier, ndlr) est traité. Il est, en outre, sous peine de la sanction la plus sévère, tenu de conduire sans délai le prisonnier, soit au khalifa le plus proche, soit devant l’Émir lui-même. Au cas où le prisonnier se plaindrait du plus léger des sévices, le soldat qui l’a capturé perdrait tout droit à la récompense».

En fait, même si la primeur lui a été pour ainsi dire «volée» par la Convention de Paris de 1857, il n’en demeure pas moins que l’histoire retiendra, du décret de l’Emir, qu’il reste malgré tout une référence, reconnue d’ailleurs par Henry Dunant. Quoi qu’il en soit, «les faits sont têtus et les règles pour lesquelles a milité Henry Dunant, le meunier de Sétif, dont l’action militante a été le déclencheur du mouvement humanitaire international, ont été par une conjonction de l’histoire, pour l’essentiel, consacrées par le décret de 1843 de l’Émir Abdelkader, telle l’affirmation de la responsabilité de la puissance détentrice des prisonniers consacrée en 1949 par l’article 12 de la troisième Convention de Genève”. Précurseur du droit humanitaire sur son propre territoire, l’Émir Abdelkader le fut tout autant en terre d’exil puisque, en prenant position dans le domaine de la protection des minorités, il a pu sauver des milliers de chrétiens du massacre de Damas. D’où, ultérieurement, l’heureuse convergence d’idées des deux hommes que sont l’Émir Abdelkader et Henry Dunant sur le droit au bon traitement des prisonniers, une idée qui constituera un principe fondamental du droit international humanitaire.



Une journée qui montre que le vivre-ensemble est possible



Vient enfin à point nommé pour clore tous ces apports à l’édifice universel, cette fameuse Journée du savoir vivre-ensemble en paix, initiée par l’Association internationale soufie alawiyya (AISA), basée à Mostaganem et dont le président d’honneur et guide de la Tariqa Alawiyya est le cheikh Khaled Bentounès, selon lequel «cette journée peut changer les choses. En outre, elle doit permettre d’éveiller les consciences. Nous sommes obligés de vivre ensemble et donc de poser des actes de paix. Concrètement, la journée internationale contribuera à mettre en lumière les différentes actions, comme les multiples rencontres interreligieuses, qui montrent que le vivre-ensemble est possible».

Autant de contributions précieuses à la paix donc, que ce soit sur le plan politique, religieux ou culturel. Ce qui prouve qu’aujourd’hui l’Algérie, contrairement à ce qu’on tente de continuer de faire croire ici et là dans les cénacles obscurs, n’a plus rien à voir avec l’image répulsive —qui entre temps a volé en éclats— d’un pays pourvoyeur de terrorisme, image colportée depuis quelques années à dessein par ses ennemis et détracteurs les plus acharnés, soient-ils d’Est ou d’Ouest, du Nord ou du Sud.

Kamel Bouslama