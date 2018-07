La distribution des 56.000 logements se poursuit à travers le pays : une opération grandiose

L’importante opération de distribution de 56.000 logements dont le coup d’envoi a été donné jeudi dernier à partir de Médéa, par le ministre de l’Habitat, en présence du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, est la deuxième du genre organisée après celle qui a connu, le 10 juin dernier, la distribution de 50.000 logements dans les 48 wilayas du pays. Près de 25% de ce quota de logements est destiné à la frange des jeunes de moins de trente ans, a déclaré Abdelwahid Temmar lors de cette cérémonie, ajoutant qu’une part importante de ce même quota a été réservée aux habitants des zones rurales, dans le but de contribuer au renouveau du monde rural et de fixer les habitants de ces régions. Saluant la cohésion de l’action du gouvernement en matière d’habitat, M. Temmar a indiqué que les départements de l’habitat et de l’intérieur et des collectivités locales vont travailler ensemble pour mener à bien des opérations similaires à celle d’aujourd’hui. Promettant des quotas de logements plus importants que ceux distribués, à ce jour, le ministre a affirmé que l’année 2018 connaîtra d’autres opérations d’envergure, conformément aux directives de Son Excellence le Président de la République qui a toujours accordé une grande priorité au secteur de l’habitat. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a estimé, dans le même sillage, que le seuil des trois millions de logements à été largement dépassé, tout en réitérant la volonté et la détermination du gouvernement à œuvrer à la concrétisation du programme du Président de la République et à matérialiser les engagements qu’il a pris devant le peuple.



Relogement dans la capitale : l’opération reprend le 12 juillet



En ce qui concerne la capitale, pas moins de 490 familles vont bénéficier, à partir du 12 juillet 2018, d’une opération de relogement. Selon une information publiée sur le site électronique de la wilaya, il s’agit de la première phase de la 24e opération de relogement qui touchera 492 familles reparties sur 12 circonscriptions administratives, à savoir les communes Mohammed Belouizdad, El Magharia et Kouba, en plus des familles occupant des espaces pédagogiques squattés et des logements de fonction.

Le relogement de ces familles permettra d’éradiquer 8 bidonvilles situés dans 3 communes qui sont Bordj El Kifane, Mohammadia et Tessala El Merdja.

Il est prévu également de reloger 277 familles occupant les espaces pédagogiques squattés et les logements de fonctions au-dessus des classes à travers 12 circonscriptions administratives.

D’après les services de la wilaya d’Alger, cette opération vise à garantir une entrée scolaire «réussie et confortable» dans la capitale. Elle concerne 117 familles dont 57 écoles à travers 10 circonscriptions administratives, ce qui va permettre la récupération de 120 espaces à l’intérieur des établissements, 36 bureaux, 33 classes et 2 cantines.

Pour ce qui est du relogement des 160 familles occupant des logements de fonction au-dessus des classes, l’opération, permettra la récupération de 157 logements de fonction qui vont être restructurés en classes pédagogiques.

Ainsi, la récupération des espaces pédagogiques squattés et les logements de fonction au-dessus des classes, lors de cette opération de relogement permettra de libérer 190 classes pédagogiques, soit 16 établissements scolaires, ce qui contribuera sans doute, à atténuer la pression lors de la rentrée scolaire 2018-2019, et ce après les travaux d’aménagement.

Il est à signaler que depuis le début de l’opération 245 familles ont été relogées dans le cadre de prise en charge des familles occupant les espaces pédagogiques squattés, ce qui à permis la récupération de 147 espaces dans l’enceinte des établissements, 80 classes, 76 bureaux, 42 logements de fonction et 34 cantines.

Au total, la wilaya d’Alger a pu récupérer près de 312 classes pédagogiques, équivalant à 26 écoles primaires, depuis le lancement de l’opération d’assainissement des établissements scolaires.

Il est à noter que la première phase de la 24e opération de relogement qui a été lancée le 4 juillet passé dans la wilaya d’Alger au profit de plus de 1.000 familles occupant des habitations précaires, des espaces pédagogiques, des logements de fonction et des immeubles menaçant ruine.

Cette 24e opération de relogement sera divisée en 4 étapes et devra profiter à 8.000 familles réparties entre les formules de Logement public locatif (LPL) (6.000 familles), Logement social participatif (LSP) (2.000 familles).

Depuis le lancement de l’opération de relogement le mois de juin 2014, plus de 14 hectares de terrain ont été récupérés pour la réalisation des projets structurant des secteurs de l’hydraulique, équipements publics, travaux publics et d’autres secteurs. Il convient de rappeler que plus de 88.000 familles ont été relogées depuis l’année 2014 tous programmes confondus, soit pas moins de 440.000 personnes en ont bénéficié dans la capitale.

En ce qui concerne le nombre de recours enregistré par la wilaya, l’on apprendra que celui-ci s’élève à 17.000 dossiers, dont seuls 10%, soit 1.700 ont reçu une réponse favorable et pu bénéficier d’un logement.

Kamélia Hadjib