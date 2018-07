Béchar : de Nombreux foyers alimentés en eau potable

Les vingt communes que compte la wilaya de Béchar, dont celles Lahmar, Mougheul, Taghit, Kénadsa, ont procédé à une distribution de logements à l’occasion du 56e anniversaire du recouvrement de l’indépendance. Seule la commune de Béchar n’a pas encore vécu cet événement, même si 1.170 logements et 11.000 lots de terrain à bâtir sont réservés. C’est ainsi que les pouvoirs publics se sont engagés à rendre public les listes des bénéficiaires de logements et de lots à bâtir le 1er septembre prochain. Le premier responsable de l’APC devra pour sa part remettre une copie de la liste des bénéficiaires des lots au wali le 20 août... dernier délai. Pour ce qui est des problèmes d’alimentation en eau potable, le wali de Béchar a rassuré la population quant aux travaux urgents d’adduction ainsi que la réhabilitation des équipements de la station de pompage du barrage de Djorf Torba et la réalisation de puits à Oued Namous pour une alimentation des villes de Béchar, Kénadsa et Abadla, ainsi qu’une adduction en eau potable à partir de la ville de Béni-Ounif. Ces réalisations permettront indubitablement de mettre fin à ces pénuries d’eau auxquelles doivent faire face les habitants de la région, notamment en cette période de grandes chaleurs.

Ramdane Bezza