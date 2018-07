Projets d’infrastructures sportives : Maîtriser la gestion

En visite d’inspection et de travail hier à Constantine, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a appelé à une plus grande maîtrise dans la gestion des projets du secteur, insistant particulièrement sur le respect des délais de réalisation, en ce sens que les réévaluations budgétaires sont souvent dues aux retards enregistrés dans les travaux. La délégation officielle s’est d’abord rendue à la salle Ahmed-Bey, où le ministre a donné le coup d’envoi du plan bleu pour la saison estivale grâce auquel près de 1.400 enfants se rendront chaque week-end dans les villes côtières de Skikda et Jijel. Une quarantaine de bus, ainsi que 135 moniteurs, ont été mobilisés par les autorités locales pour le succès de cette opération. A la nouvelle ville Ali-Mendjeli, M. Hattab a visité le chantier d’un stade de 3.000 places, dont le taux d’avancement est de 45 %, avant de revenir vers la commune du chef-lieu, au niveau du complexe chahid Hamlaoui, où il a présidé l’ouverture de la piscine olympique et rencontré les dirigeants du Club sportif constantinois. Le ministre a également inspecté le projet du pôle sportif de Chaâb Erssas destiné à accueillir les stages et regroupements des équipes de la wilaya sur une superficie de 30 ha. Concernant le taux d’avancement des travaux, celui-ci est de 70 % pour le gros œuvre et 25 % pour les autres ouvrages. Enfin, dans la commune de Hamma Bouziane, M. Hattab a procédé à l’inauguration d’un stade de 2.000 places doté d’une piste d’athlétisme. Dans l’après-midi, la délégation s’est rendue à Aïn Abid afin d’assister à la clôture du concours national de saut d’obstacles qui s’y tient depuis le 27 juin.

Issam B.