Louis Bulidon : « La France a une dette envers les irradiés du Sahara »

La France a une dette envers ces hommes et ces femmes, leurs enfants auxquels elle n’a apporté «aucune attention» sur leur sort de descendants des irradiés de Béryl, a affirmé hier Louis Bulidon, un ancien appelé de contingent témoin des essais nucléaires français dans le sud algérien.

Le 1er mai 1962, la France a réalisé son second essai nucléaire souterrain à In Ecket, au nord de Tamanrasset ayant pour code Béryl, rappelle-t-on, auquel a assisté Louis Bulidon, auteur en 2011 de l’ouvrage de l’ouvrage Les irradiés de Béryl: l’essai nucléaire français non contrôlé. «L’essai Béryl par la propagation accidentelle de son nuage radioactif a durablement irradié les populations Sahariennes, au premier rang desquelles les Touaregs du Hoggar mais aussi les populations locales des oasis du sud algérien, du Mali, du Niger et à l’est jusqu’au Tchad», a-t-il affirmé, soulignant que les enfants et les petits enfants de ces populations «portent dans leurs gènes les séquelles de cette contamination radioactive comme tentent à le démontrer les études scientifiques récentes en France et en Angleterre». Pour lui, après les accords d’Evian sur l’indépendance de l’Algérie, la France a «totalement» abandonné les victimes de son programme nucléaire à leur sort d’irradiés «vivant sur des sols durablement radioactifs comme ont pu le démontrer les prélèvements sur la végétation que nous avons effectué mes camarades et moi à l’époque après Béryl en nous déplaçant jusqu’aux frontières du territoire algérien». «La France a une dette envers ces hommes et ces femmes, leurs enfants auxquels nous avons apporté aucune attention sur leur sort de descendants des irradiés de Béryl. Comment oublier que nous avons ignoré totalement dans le passé la situation sanitaire de leurs parents exposés aux retombées de Béryl», a-t-il écrit dans son blog, appelant le président Emmanuel Macron à assumer «cet héritage».