Centre culturel islamique : Parachèvement de l’organigramme

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa a annoncé, samedi à partir de Tipasa, le parachèvement de l’organigramme du Centre culturel islamique, qu’il a qualifié d’»extension naturelle au rôle de la mosquée». «Nous avons parachevé l’organigramme, par l’installation d’un conseil d’administration et d’un conseil d’orientation, outre la promulgation d’un nombre de décisions portant notamment sur la détermination des activités et prestations du centre, ainsi que sa relation avec ses annexes, et les services externes relevant du ministère de tutelle», a déclaré M. Mohamed Aïssa , lors de la cérémonie qu’il a présidé en l’honneur d’un nombre d’oulémas et personnalités algériennes disparues, à l’occasion de la clôture de la saison du Centre culturel islamique, au niveau national. Il a, également, fait part de l’affectation d’une opération de restauration et d’extension au profit du Centre culturel islamique, dans l’attente de la réception de son nouveau siège au niveau de la Grande mosquée d’Alger. Le ministre n’a pas manqué de souligner le rôle du Centre culturel islamique dans la diffusion des préceptes d’un Islam modéré, parallèlement à la préservation du réfèrent religieux national inspiré des oulémas algériens, dont la contribution est plus qu’avérée dans le domaine du culte. Cet hommage posthume a englobé le doyen des journalistes algériens, le Dr Zouheir Ihaddaden, le journaliste-moudjahid Abdelkader Nour, l’intellectuel et homme de culte le Pr Abdelouahab Hammouda et le physicien Djamel Mimouni, tous disparus ces dernières années, en laissant un legs des plus riches et honorables pour la postérité. Dans son allocution à l’occasion, le ministre des Affaires religieuses a indiqué que cet hommage rendu à ces «dignes fils de l’Algérie» est l’expression de «notre reconnaissance à ce qu’ils ont offert comme valeur ajoutée à la société». «Ces hommes méritent tout notre respect et d’en faire des modèles à suivre par la société» a- t-il dit, soulignant la contribution de tous les oulemas et savants algériens dans la promotion de l’étendard national au plus haut point, au double plan interne et externe, ceci d’autant plus que cette cérémonie de clôture de la saison culturelle a coïncidé avec les festivités de commémoration du double anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a-t-il observé. M. Mohamed Aïssa, qui était accompagné du wali Moussa Ghelai, a honoré, par la même occasion, nombre d’acteurs du domaine caritatif, dont l’association Kafil El Yatime de Blida, connue pour son activité intense dans le secteur de la solidarité nationale. Sa dernière action en date a consisté dans l’organisation d’un mariage collectif au profit de pas moins de 150 couples. Le groupe «Ness El Khir» d’Alger et la fondation «Souboul El Kheirate» d’Oran ont été, aussi, honorés pour leurs activités dans le domaine caritatif.

Le ministre a, aussi, honoré Mohamed Salahddine Remal, l’enfant prodigue de la wilaya de Boumerdes, qui a clôturé l’apprentissage du saint Coran à l’âge de six ans. Cette cérémonie de clôture a été, aussi , marquée par la distinction des lauréats des différents concours lancés durant le mois sacré du Ramadhan, dont le Prix du «Petit récitant» du saint Coran, initié par le centre culturel islamique d’Alger et ses différentes annexes, à l’échelle nationale . La cérémonie a été animée par les troupes «Achwaks» et «Imeslane Djanet Tassili».