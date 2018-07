Recueillement et témoignage : Cultiver le devoir de mémoire

«C’est au titre du devoir de mémoire que nous nous recueillons aujourd’hui à la mémoire d’Henri Maillot», a déclaré, hier, le ministre de la Communication.

M. Djamal Kaouane qui s’exprimait lors d’une cérémonie de recueillement organisée au niveau du cimetière chrétien de Diar Essaada (El Mouradia), à l’occasion du 56e anniversaire de la mort du chahid Henri Maillot, a également souligné qu’il s’agit là d’un «hommage rendu à tous les fils et filles de l’Algérie qui ont consenti des sacrifices suprêmes pour la libération de notre cher pays». Poursuivant ses propos, le ministre a mis en relief le fait que Henri Maillot et à l’instar de Fernand Yveton, Maurice Audin et le couple Chaulet sont «des Algériens, des martyrs pour certains et des moudjahidines pour d’autres». En fait, c’est un hommage «justifié» à «ces fils de l’Algérie» qui ont contribué à la libération de notre pays, a affirmé le ministre.

Pour sa part, la moudjahida Louisa Ighilahriz qui a également tenu à témoigner en cette occasion, a fait remarquer que les Français qui ont défendu l’Algérie, dont Henri Maillot, sont «nos frères», «des chouhada», a-t-elle dit, rappelant que ces derniers «ont été arrêtés et torturés, comme nous».

La cérémonie —rehaussée par la présence du membre du Gouvernement et à laquelle ont pris part de nombreux anciens moudjahidine et moudjahidate— a été marquée notamment par le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la tombe d’Henri Maillot, martyr de la Révolution algérienne et mort au champ d’honneur le 5 juin 1956, sous les balles des forces de l’occupation coloniale. Pour rappel, Henri Maillot qui est né le 11 janvier 1928 à Alger, d’une famille européenne, a rejoint très tôt le Parti communiste algérien (PCA) après avoir été secrétaire général de l’Union de la jeunesse démocratique algérienne. Employé en tant que comptable au quotidien Alger Républicain, il est mobilisé par l’armée française comme aspirant en 1956 dans la région de Miliana. Le 4 avril de la même année, il déserte et prend le maquis en détournant un camion d’armes.

Il meurt sous les balles de l’armée coloniale le 5 juin 1956 à Chlef. Henri Maillot qui était connu pour ses nombreuses qualités, notamment son engagement pour la liberté, son humanisme et son combat pour l’indépendance de l’Algérie, avait, faut-il le rappeler, rédigé une lettre aux médias de l’époque.

Dans ce document, Henri Maillot disait notamment : «Il y a quelques mois de cela, Jules Roy, écrivain et colonel de l’armée française, disait : «Si j’étais musulman je serais du côté des fellagas». Moi je ne suis pas musulman mais je considère l’Algérie comme ma patrie et je dois avoir à son égard les mêmes devoirs que tous ses fils. Et ma place est au côté de ceux qui ont engagé le combat libérateur». Dans cette lettre, Henri Maillot qui a ensuite évoqué sa décision de prendre le maquis en détournant un camion d’armes avait fièrement affirmé qu’en «désertant avec un camion rempli d’armes, j’ai conscience d’avoir servi les intérêts de mon peuple et de ma patrie …».

Soraya Guemmouri