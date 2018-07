Energie : L’Algérie exportera de l’électricité vers la Tunisie

«Le ministère de l’Énergie est sur le point de lancer l’opération d’exportation de l’électricité vers la Tunisie, notamment les zones frontalières», annonce Mustapha Guitouni, premier responsable du secteur.

Enregistrant une autosuffisance en matière d’électricité, l’Algérie compte conquérir d’autres marchés. Avec l’ambition d'atteindre un volume de production d'électricité de 25.000 mégawatts d'ici à l'horizon 2025. Pour réussir ce nouveau challenge, le gouvernement a déjà misé sur les capacités des centrales électriques classiques, en y ajoutant les 2.000 mégawatts qui seront produits à partir des centrales solaires. Des experts internationaux, à de Gille Bonafi, consultant et expert du Comité Intergouvernemental des Experts de l’ONU, ont estimé que l’Algérie, forte d’un potentiel solaire thermique du Sahara, équivaut à 10 fois la consommation globale mondiale, gagnerait à exploiter cet avantage comparatif pour devenir un grand producteur mondial, non pas de gaz, mais d’électricité. La Tunisie, de son côté, connaît une hausse de la consommation, surtout en période estivale. Son pic de demande est prévu pour atteindre 4.200 MW, cet été, ce qui représenterait une hausse de 175 MW par rapport au niveau de l’année écoulée. À propos de cette coopération, il y a lieu de préciser qu’en marge de la tenue du comité ministériel bilatéral Energie algéro-tunisien, les deux parties, MM. Guitouni et Khaled Kaddour, «ont évoqué les relations bilatérales algéro-tunisienne qualifiées de relations d’exception, ainsi que des voies et moyens de les renforcer davantage, notamment dans le domaine énergétique et des hydrocarbures». Concernant le volet électricité, les deux ministres ont décidé de poursuivre les efforts de développement des capacités d’interconnexion pour consolider le système électrique régional et faciliter les échanges commerciaux et de secours dans le cas d’incidents majeurs.

Les ministres ont, en outre, abordé la possibilité de mise en place d’un jumelage entre les agences algérienne et tunisienne d’efficacité énergétique, et de renforcer le volet formation, ainsi que les échanges d’expériences et de savoir-faire entre les deux pays.

Les parties se sont également entendues sur la poursuite des discussions autour du renouvellement du contrat d’approvisionnement de la Tunisie en gaz naturel au-delà de 2019, de l’alimentation de la Tunisie en gaz butane et de l’augmentation des volumes d’approvisionnement en GPL.