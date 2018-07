Restrictions au commerce international : Réellement préoccupantes, selon l’OMC

La dix-neuvième édition du rapport de l’Organisation mondiale du commerce, consacrée au suivi des mesures commerciales appliquées par le Groupe des 20, couvrant la période allant de la mi-octobre 2017 à la mi-mai 2018, publiée le 4 juillet, ressort que le nombre des mesures nouvelles restrictives pour le commerce appliquées par les économies du G20 a doublé par rapport à la période précédente.

Les économies du G20 qui ont quand même mis en œuvre 47 mesures visant à faciliter les échanges, au cours de la période considérée, ont, en effet, mis en place 39 nouvelles mesures restrictives au cours de la période considérée, à travers, notamment, les augmentations tarifaires, des procédures douanières plus strictes, l'imposition de taxes, ainsi que des droits d'exportation, soit une moyenne de près de six mesures restrictives par mois, ce qui nettement est plus élevé que les trois mesures enregistrées au cours de la période d'examen précédente, indique le rapport de l’OMC. L’analyse précise, à ce titre, que les mesures de facilitation des échanges introduites par les économies du G20 s’établissent à 82,7 milliards de dollars. Un résultat qui dépasse la valeur estimée des mesures restrictives pour les importations estimée à 74,1 milliards.

Mais cette dernière performance représente tout de même près de la moitié de la couverture commerciale pour la même période en 2016-2017. L’analyse, qui intervient dans un contexte marqué par une tendance au protectionnisme économique, met en avant des conclusions qui devraient être «réellement préoccupantes» pour la communauté internationale. À ce titre, les récents développements en matière de politique commerciale internationale mettent en avant les risques qui pourraient menacer les échanges mondiaux. «Une utilisation accrue» de telles mesures restrictives «contribue à l'incertitude et pourrait produire des cycles de représailles qui pèseraient sur le commerce mondial», avertit l’Organisation mondiale du commerce. Selon les conclusions de l’OMC, «les autres risques pesant sur les prévisions comprennent le resserrement anticipé de la politique monétaire par les Banques centrales et les tensions géopolitiques accrues, qui pourraient potentiellement avoir d’importantes conséquences négatives sur le commerce». Selon ce même rapport, «certains signes indiquent que l'escalade des tensions commerciales pourrait déjà affecter la confiance des entreprises et les décisions d'investissement, et cela pourrait compromettre les perspectives actuelles». Cependant, si la croissance du commerce mondial de marchandises devrait rester forte en 2018 et en 2019, stimulée par des perspectives économiques positives, la tendance à l'expansion dépendra «de la poursuite par les gouvernements, des politiques monétaires, fiscales et surtout commerciales appropriées», souligne le document.

D. Akila