Coopération algéro-saoudienne : Encourager l’investissement

L’Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) organise, demain à Riyad (Arabie saoudite), en collaboration avec l'Autorité générale de l'investissement en Arabie saoudite (SAGIA), une journée sur l'investissement en Algérie. La Chambre algérienne de commerce et d'industrie a précisé que cette journée verra, entre autres, la participation de représentants institutionnels, des opérateurs économiques et des investisseurs des deux pays.

Elle constituera une opportunité idoine, pour soulever plusieurs questions liées à la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Il s’agit de la présentation des opportunités d'investissement et de partenariat en Algérie, notamment dans les secteurs de l'Agriculture, l'industrie, les énergies renouvelables, le tourisme et les TIC, et la présentation des offres de projets par les entreprises algériennes participant à cet événement.Au vu des grandes mesures prises ces dernières années par les pouvoirs publics afin de renforcer et de faciliter l'investissement au service de l'économie nationale, le climat d'investissement en Algérie a connu une amélioration remarquable. Ce qui va, sans nul doute, attirer les investisseurs saoudiens à investir davantage en Algérie. Le ministre saoudien du Commerce, Madjid Ben Abdallah Al Qasabi, avait affirmé, en marge de la tenue du 10e Conseil d'affaires algéro-saoudien à Alger, que le climat des affaires en Algérie était favorable aux investissements. Il a appelé à cet effet les investisseurs de son pays à saisir les opportunités offertes de partenariat avec leurs homologues algériens, notamment dans les secteurs stratégiques. «Plusieurs opportunités s'offrent à la coopération bilatérale, nous avons perçu un nouveau modèle et un climat d'affaires encourageant que nous allons exploiter au profit de notre partenariat», a-t-il dit.

M. A. Z.