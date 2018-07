Dans la lucarne : La volte face de Cristiano

En Espagne, on ne jure que par Cristiano et Messie. Toujours est-il, le Real Madrid et le FC Barcelone sont considérés, par les bookmaker comme les meilleurs clubs au monde. C'est-à-dire qu’on ne peut faire mieux de par le monde, même si cette classification plaide à équivoque. Toutefois, suite aux huitièmes de finale du Mondial qui se déroule toujours en Russie avec les quarts de finale, il n’a pas été favorable aux équipes d’Espagne, du Portugal (Cristiano) et d’Argentine (Messi). Tout reste relatif. Donc, tout ce qui se dit, çà et là, n’est pas toujours vrai sur le terrain. On est, à chaque fois, démenti suite à des surprises que personne n’attendait. Toutefois, personne ne peut nier la grande influence d’un Cristiano ou d’un Messi. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils font la loi dans leurs équipes respectives. Ces deux joueurs sont derrière les grandes performances aussi bien du Real Madrid ou du FC Barcelone. Ces deux joueurs sont tellement puissants dans leurs équipes respectives qu’ils imposent directement à leurs dirigeants de faire leurs «emplettes» aussi bien durant le mercato estival qu’hivernal sans leur consentement. C’est une vérité acceptée par tous. D’ailleurs, et face aux succès successifs du Real Madrid en Ligue des champions avec trois d’affilée a obligé Messi à demander à ses dirigeants de se renforcer du fait que cette compétition reste son principal objectif dans la quête de remporter un sixième ballon d’or que Cristiano est bien placé pour le lui disputer du fait qu’il a remporté ce trophée en finale contre Liverpool (3à1).

Ces deux joueurs, dans ces deux équipes, sont donc incontournables. Une chose acceptée par tous. Ne pas l’accepter serait un «crime de lèse majesté».

Si Messi se sent très bien au FC Barcelone, puisqu’il a accepté de remplier avec ce club, ce n’est pas le cas de Cristiano. Ce dernier vient d’accepter l’offre de la Juventus, sa prochaine destination. Ce qui n’était que «rumeurs» depuis ses déclarations juste après la fin de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, à Kiev (Ukraine). Il avait lancé des propos sur son avenir qui ont surpris tout le monde et plus particulièrement les Madrilènes. Il faut dire que le sensationnel doublé de Bâle lui est resté en travers de la gorge. Car, il a toujours voulu rester «number one» au Real Madrid. D’où le fait que les tractations entre son manager Mendès et Pérez, le président du Real, n’ont pas abouti concernant une hausse de salaire pour le joueur portugais. Il veut être aligné avec Messi ou Neymer avec le PSG où il touche mensuellement plus de 38 millions d’euros. Perez n’a pas accepté de signer une autre rallonge qui pourrait engendre un certain remous au sein du club surtout après le départ inattendu de Zinedine Zidane, l’artisan du renouveau du Real. Selon, certaines informations assez proches de la «maison blanche», il y eut des malentendus manifestes entre Perez et Zidane. C’est ce qui explique le départ du franco-algérien, notamment sur les départs et arrivées des joueurs. Ceci dit, Cristiano serait donc le nouveau joueur de la «vieille dame» avec un salaire de 30 millions d’euros par mois. Certes, Perez essaye de le retenir, mais tout est «ficelé» cette fois-ci pour Cristiano, le buteur de tous les temps du Real avec 451 buts. Son départ pourrait confirmer les tendances concernant l’arrivée prochaine de Neymar pour renforcer les meringués. Il est certain que cet été sera très chaud pour les «Galactiques» qui vont présenter un nouveau visage après qu’ils n’auront plus à leurs côtés leur buteur attitré, Cristiano Ronaldo. Ce sera certainement un autre Real Madrid avec Lopetigui, le nouveau coach, et sans Zinedine Zidane. Une ère nouvelle s’ouvre pour le meilleur club du monde !

Hamid Gharbi