Athlétisme, Championnats du monde U20 (17e édition) : L'Algérie avec onze représentants en Finlande

Onze athlètes (neuf garçons et deux filles) représenteront l'Algérie aux championnats du monde d'athlétisme des moins de vingt ans, qui se dérouleront 10 au 15 juillet à Tampere (Finlande), a annoncé vendredi la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). «Les onze athlètes algériens se sont qualifiés pour cette 17e édition des championnats du monde des U20 en réalisant les minima exigés par la Direction technique nationale (DTN) de la FAA», a précisé la même source dans un communiqué publié sur son site officiel.

La sélection algérienne est regroupée depuis le mercredi 4 juillet à Zéralda, et c'est le vendredi 6 du même mois qu'elle embarquera à destination de la Finlande. Conduite par Mourad Bourenane, membre du bureau fédéral de la FAA, «la délégation algérienne sera composée d'une quinzaine de personnes au total», incluant les techniciens et les différents accompagnateurs, a encore précisé l'instance fédérale.