Ligue1-MCO : grandes ambitions

Le Mouloudia d’Oran, auteur d’une saison globalement satisfaisante lors du précédent exercice où il s’est classé

à bonne enseigne, aspire à faire beaucoup mieux cette saison.Le président Baba qui a finalement décidé de poursuivre sa mission à la tête du club, après avoir dans un premier temps démissionné, ne ferme pas l’œil pour faire le travail nécessaire en ce moment crucial de l’intersaison estivale. Il a tout d’abord ramené un entraîneur de qualité en la personne du technicien marocain Badou Zaki avec lequel il espère mener l’équipe oranaise à bon port. Sur le plan du recrutement, il a réalisé du bon travail aussi, puisque le Mouloudia d’Oran s’est qualitativement renforcé, avec l’arrivée de talentueux nouveaux joueurs tels Khoualed, Ait-Ouamar, Boudebouda, Yattou, Bouchar, Maâzouzi, Nadji et le malien Kodjo Dosse. Soit des joueurs à grande expérience pour ceux que nous venons de citer, qui apporteront du métier à cette équipe, qui a faim de victoires et qui veut revenir au premier plan et renouer avec les titres. C’est le meilleur recrutement réalisé par le MCO ces dernières années. Le président Baba ne veut absolument rien laisser au hasard.

Il tient absolument à mettre tous les atouts au service de son équipe pour lui donner le plus de chances possibles de réussite. D’ailleurs, dès sa venue à Oran et sa prise en main de sa nouvelle formation, l’entraîneur Badou Zaki n’a pas caché sa satisfaction par rapport aux bonnes conditions de travail qu’il a trouvées sur place. Il s’est aussi réjouit de la qualité de l’effectif du MC Oran version 2018-2019. Les joueurs eux-mêmes n’ont pas caché leur joie de se retrouver sous les couleurs du Mouloudia d’Oran, affichant clairement leur détermination à tout mettre en œuvre pour permettre à leur nouvelle équipe de jouer les premiers rôles et de concurrencer les autres prétendants dans la course au titre de champion. Le MCO n’a pas remporté un titre depuis de très longues années à présent. Ses supporters attendent impatiemment de revivre les bons moments vécus par le Mouloudia par le passé, avec des consécrations au bout. Les camarades de Frifer ont repris dimanche dernier le chemin de l’entraînement dans la joie, avec

le biquotidien au programme. La symbiose entre anciens et nouveaux venus semble déjà là. L’intégration s’est faite sans aucun problème comme l’ont affirmé les joueurs eux-mêmes qui se connaissent bien entre eux d’ailleurs, même s’ils évoluaient dans des clubs différents avant de se retrouver au MCO. Les Hamraoua s’apprêtent à se rendre ces jours-ci en Turquie pour effectuer le stage de préparation d’intersaison. Baba a désigné Hassani comme chef de délégation pour cette sortie à l’étranger, comme s’est d’ailleurs souvent le cas.

Badou Zaki et son adjoint Dellal ont retroussé les manches. Place donc au travail pour préparer au mieux la saison prochaine. Le MCO affiche déjà ses grandes ambitions…

Mohamed-Amine Azzouz